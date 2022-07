Sold out per il concerto di Paolo Nutini a Trani

È soldi out il concerto di Paolo Nutini che si esibirà sabato 23 luglio, in piazza Duomo a Trani, con una tappa del suo "Last night in the bittersweet" tour. La serie di concerti - che include anche diverse date in Europa, da Parigi a Bruxelles - prende il nome dall'omonimo disco del cantautore, uscito il 1 luglio scorso. L'album ha visto la luce a distanza di otto anni dal precedente lavoro, Caustic love, ed è stato anticipato dai singoli Lose it, Through the Echoes, Shine a Light, Pietrified in Love e Acid Eyes. La data tranese fa parte del Locus Festival e segna insieme a altre città il ritorno in Italia dopo sette anni del cantautore trentacinquenne, che nel suo passato ha anche l'apertura dei concerti di Amy Winehouse.