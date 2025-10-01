Autobus stp
Vita di città

Sospesa la fermata S.Giovanni, i residenti di Matinelle chiedono il supporto degli autobus Amet

L'appello per garantire continuità di servizio

Trani - mercoledì 1 ottobre 2025
Un appello arriva dai residenti del complesso Matinelle, in particolare da Vito Marinelli, cittadino residente in via SS.16 Adriatica 46, che si fa portavoce del disagio vissuto da numerosi abitanti della zona a seguito della sospensione della fermata degli autobus extraurbani STP Cotrap a località San Giovanni.

La soppressione della fermata è stata necessaria per consentire i lavori di restauro del Ponte Lama, ma ha di fatto interrotto un servizio fondamentale per chi, quotidianamente, utilizza i mezzi pubblici per spostarsi verso il centro di Trani o per raggiungere scuole, luoghi di lavoro e altri servizi essenziali.

«A nome dei residenti – scrive Marinelli – chiedo, tramite il prezioso aiuto della vostra redazione, di valutare la possibilità di far transitare temporaneamente gli autobus urbani AMET in zona, come già accade nel periodo estivo per il collegamento con i lidi». L'idea è quella di estendere il percorso degli autobus cittadini per garantire una continuità di servizio, almeno fino al termine dei lavori al ponte. Una proposta che, se accolta, potrebbe alleviare i disagi di decine di famiglie, studenti e lavoratori della zona, che al momento si trovano senza un collegamento efficiente con il centro cittadino.
