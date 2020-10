Sospetto caso di covid-19 al Tribunale di Trani: avviata la sanificazione

Paura questa mattina al Tribunale di Trani dove si registra un sospetto caso di Covid-19. Per tale motivo, alle 9.30 è iniziata la sanificazione del primo piano di Palazzo Torres.Inoltre, il Tribunale oggi resterà inagibile e le udienze sono state rinviate.All'ingresso è stato disposto un presidio per la ricezione degli atti urgenti, composto da un funzionario ed un assistente per settore e che sarà in funzione fino all'orario di apertura al pubblico.