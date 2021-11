Sostenibilità ambientale, ma anche culturale: l'evento "green" dell'associazione Forme

Si è parlato di sostenibilità, ambientale ma non soltanto, nel corso dei due incontri che si sono svolti questa mattina in piazza della Repubblica nell'ambito della manifestazione organizzata dall'associazione Culturale Forme di Elena Brulli, e sostenuto dall'amministrazione comunale di Trani: oggi è stata la prima delle due giornate dedicate appunto all'idea delle "Forme Sostenibili" e "Giardini Urbani" , che nella piazza principale della città sta offrendo momenti di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela ambientale attraverso una serie di eventi, dal talk alla sfilata di moda, dalla presentazione di libri alla piantumazione di alberi.Ospiti questa mattina il sindaco Amedeo Bottaro e i primi cittadini di San Severino Lucano, Franco Fiore, e di Cassano delle Murge, Mariapia Di Medio, insieme al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno, e al vicepresidente del consiglio comunale Michele Di Gregorio; si è poi dato ampio spazio ai temi della sostenibilità e dell'ambiente anche in ambito accademico e scolastico con un momento di confronto rivolto ai ragazzi dell'ultimo anno delle scuole superiori, con gli interventi di docenti dell'Università di Bari e dirigenti scolastici, un approfondimento che ha avuto come obiettivo quello di fare da guida ai più giovani, per delineare nuove figure professionali e i relativi contenitori per la formazione.In serata e nella giornata di domani numerosi altri saranno gli eventi, in una piazza della Repubblica davvero "green" grazie alle mani esperte di fioristi e vivaisti che hanno creato angoli di verde e composizioni artistiche per un momento di assoluta bellezza, di colore e di profumo, quello dei fiori, per ammaliare i sensi degli spettatori.