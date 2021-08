"Souvenirs inégales": le emozioni di Guilhem Scherf in visita alla Cattedrale

"Souvenirs inégalés": è la visione della cattedrale e delle bellezze di Trani per uno che di bellezze, piccole e grandi, se ne intende. Tra l'altro un francese, di Parigi. Che, senza selfie e cocktail di rito, ha scelto di trascorrere qualche giorno in Puglia ed ammirarne i luoghi d'arte: si tratta di Guilhem Scherf, Conservateur general du Patrimonine, Adjoint à la directrice du Department des Sculptures, Musèe du Louvre."Non solo Madonna, Vasco Rossi, Roberto Mancini, i rampolli di Monsieur Arnault, Luca Argentero, Fabio Volo, etc. etc. ma soprattutto in #Puglia ci è venuto in vacanza Guilhem Scherf, il Direttore generale del Patrimonio del Musée du Louvre", scrive infatti sui social Aldo Patruno, direttore del dipartimento Turismo, Economia, Cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, sottolineando che Scherf ha visitato Bitonto, Bari e Trani, definendo le rispettive cattedrali dei "souvenirs inégalés", impareggiabili ricordi. Un complimento che, firmato da Guilhem Scherf aggiunge orgoglio all'orgoglio.L'episodio della visita di Sherf viene ben raccontato sui social dal prof. Nicola Pice, storico e consigliere del Centro Ricerche Storia e Arte Bitonto, che dopo la visita, con Scherf ha avuto una corrispondenza di e mail, donandogli il suo prezioso volume "Il racconto nella pietra. La Cattedrale di Bitonto" che così è andato ad arricchire la biblioteca del Dipartimento di Sculture del Louvre.E Scherf gli ha risposto con sincerità: "Je dois vous dire que de ma semaine passée dans les Pouilles, mes visites à Bitonto, Bari et Trani restent pour moi des souvenirs inégalés. L'art roman y a produit des œuvres exceptionnelles" (Devo dirvi che della mia settimana trascorsa in Puglia, le mie visite a Bitonto, Bari e Trani rimangono per me ricordi impareggiabili. L'arte romanica vi ha prodotto opere eccezionali).