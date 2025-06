Spazio giovani, 800 studenti di Trani e Bisceglie a scuola di educazione sessuale

Si è concluso il progetto denominato "Spazio Giovani: Educazione alla salute sessuale ed affettiva" destinato alla popolazione studentesca per l'anno scolastico 2024-2025, a cura della UOS Assistenza Consultoriale del Distretto 5 dell'Asl Bt - diretto dal dott. Francesco Galante - a favore degli adolescenti frequentanti Scuole Medie Inferiori e Superiori dei Comuni di Bisceglie e Trani.Il Progetto di prevenzione attiva sul territorio, in perfetta applicazione di quanto disposto sulle attività dei Consultori del Servizio Sanitario Nazionale nel Decreto Min. 77/2022, è stato ampiamente condiviso, evidenziandone il diffuso bisogno da parte degli studenti in età adolescenziale, da 6 Istituti del territorio del Distretto 5 ed ha visto la partecipazione, per questo anno scolastico, di ben 808 ragazzi per un totale di 45 classi.Gli incontri con i ragazzi si sono svolti alla presenza di medici specialisti ed operatori sanitari dei Consultori con l'obiettivo di fornire concrete informazioni per la prevenzione dei comportamenti a rischio in campo relazionale, sessuale ed affettivo, fornendo anche corrette informazioni sulle metodiche contraccettive per la prevenzione delle gravidanze indesiderate, importanza della prima visita ginecologica per le ragazze e malattie sessualmente trasmesse.Gli Istituti che hanno aderito all'iniziativa sono stati: IISS "G.Dell'Olio", Liceo "L.Da Vinci", S.S.1G "Monterisi", I.C."Don P.Uva" Battisti-Ferraris-Cosmai, IISS "S.Cosmai", Liceo Scientifico "V.Vecchi"."L'esperienza di quest'anno - spiega il dott. Gianni Ferrucci, Dirigente responsabile della UOS Assistenza Consultoriale DSS5 - ci ha fornito importanti indicatori sulla necessità di conoscenza, da parte dei giovani, delle prestazioni e delle attività erogate dai Consultori Familiari pubblici e della integrazione sul territorio tra i nostri servizi e la scuola, realizzando quei compiti di prevenzione primaria che vede la sanità pubblica del territorio in prima linea, in forma semplice, diretta e gratuita".