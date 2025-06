Sport Aut Plus, al via il bando per praticare sport senza barriere

Il bando è rivolto sia alle associazioni sportive per mettere a disposizione strutture e sia a persone con diverse abilità ino alle ore 12 del 17 luglio 2025 le famiglie di Trani con giovani tra i 5 e i 35 anni con sindrome dello spettro autistico o con altre condizioni di diversa abilità potranno partecipare al bando promosso dall'amministrazione del Comune di Trani attraverso il protocollo istituzionale del Trani Autism Friendly che prosegue il suo cammino aprendo orizzonti e possibilità. Grazie alla collaborazione con la Asl Bt e i professionisti del Centro Autismo Territoriale e il Garante per i diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, tanti ragazzi potranno accedere ad attività sportive che, già nei mesi scorsi, hanno avuto un grande riscontro. "Nel corso degli anni abbiamo visto che lo sport è l'attività che più di altre coniuga lo stare insieme dal punto di vista sociale ai miglioramenti e agevola inclusione e gratifica i ragazzi e le famiglie" così il vice sindaco Fabrizio Ferrante, referente istituzionale del Taf, presenta l'avviso pubblico. "Il Comune finanzierà le attività per permettere ai partecipanti di accedere gratuitamente alle attività. È un'iniziativa unica nel suo genere, e vogliamo dare a quante più persone la possibilità di svolgere attività, soprattutto dopo i 18 anni quando la scuola finisce e le giornate diventano infinite, per i ragazzi e per le famiglie. Per questo" conclude Ferrante, "il Comune di Trani si è attivato non solo per ripetere l'iniziativa ma soprattutto per ampliare la platea dei beneficiari". Il bando infatti è rivolto sia a giovani con diverse abilità che con sindrome dello spettro autistico fino ai 35 anni. Il dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Trani Alessandro Attolico "Cerchiamo di dare risposte significative a livello territoriale poiché a livello nazionale non sono strutturate, Trani testimonia la sinergia efficace con la Asl e con la Regione nel portare avanti le misure del Taf di cui ci onoriamo di essere pionieri. Vogliamo raccogliere e censire un fabbisogno, cercando di rispondere a bisogni sempre più diffusi. Solo chi partecipa a questi progetti può capire cosa significhi il loro entusiasmo e la voglia di fare ed essere coinvolti".Sono invitate a partecipare al progetto anche tutte le associazioni sportive che vogliano mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, utili per regalare ai ragazzi un momento di svago e socializzazione, che diventi anche un momento di leggerezza da passare con la propria famiglia, oltre ad arricchire il bagaglio sensoriale e cognitivo. Il nuoto e il baskin sono tra le attività preferite in assoluto dai ragazzi, e chissà che altri soggetti possano affacciarsi per proporre nuove discipline che possano entrare nel cuore dei ragazzi.Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Trani al seguente link