Stefano De Martino, show anche fuori dal palco: canti e balli dopo il live a Trani

Dopo la cena, l'artista si è concesso un momento di svago e divertimento al ristorante Gallo

Trani - mercoledì 27 agosto 2025 11.45
Dopo essere salito sul palco per il suo attesissimo spettacolo andato in scena lunedì sera a Trani, Stefano De Martino ha regalato ai suoi fan un momento inaspettato e carico di allegria. Il ballerino e conduttore partenopeo è stato immortalato a cena nel celebre ristorante sul Porto di Trani "Il Gallo", al termine della quale ha improvvisato un'esibizione nella cantina dello stesso ristorante davanti al pianoforte cantando, ballando e interagendo con entusiasmo con gli altri presenti.

Nei video si vede De Martino coinvolgere gli altri commensali con il suo carisma e la sua spontaneità, trasformando un momento informale in uno spettacolo nel vero senso del termine. Nessun copione, nessuna scaletta: solo musica, voce, risate e tanta voglia di condividere.

Il gesto è stato l'ennesima dimostrazione della sua genuinità e capacità di entrare in sintonia con il pubblico, anche lontano dai riflettori ufficiali. Un piccolo "show nello show" che ha fatto sorridere gli altri clienti e ha aggiunto un tocco di leggerezza all'estate cittadina.

  • Musica
