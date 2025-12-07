Stefano Rigamonti e Lidia Genta
Stefano Rigamonti a Trani con il suo “Concerto Letterario”

Il concerto si è tenuto nella serata di ieri presso la chiesa “Pienovangelo” con musica e letture ottenendo un grande successo

Trani - domenica 7 dicembre 2025 10.13
Stefano Rigamonti è già stato ospite della chiesa "Pienovangelo" di Trani negli ultimi due anni; ancora una volta ha riscosso un grande successo, riproponendo il suo "Concerto Letterario", un ensemble di musica, canzoni e letture che ripercorre la storia delle storie, insieme a Lidia Genta.
Il "Concerto Letterario" di ieri sera è stato un momento di riflessione, di preghiera per chi è credente, di buona musica e di cultura. Rigamonti ha ripercorso i passi di Gesù sulla Terra, Figlio di Dio, fattosi uomo per arrivare agli ultimi, ai deboli, a coloro che non potevano avvicinarsi al Tempio perché ritenuti indegni; eppure, sono quelli che sono stati ritenuti santi da Cristo. Sono stati proprio coloro che erano rifiutati – le prostitute, gli esattori delle tasse, i malati – ad essere preferiti da Gesù, i primi beneficiari del suo messaggio di Vita e di speranza. La storia di Gesù è ancora oggi attuale e viva, fonte di ispirazione e di speranza per molti.
Ciò che si può apprezzare di Rigamonti è la valorizzazione psicologica e introspettiva dei protagonisti del suo racconto, proposto sotto la forma accattivante del romanzo storico, rendendo possibile un processo di immedesimazione tra il lettore e il personaggio. Durante la serata Stefano Rigamonti ha eseguito alcuni suoi brani, portando sul palco non solo il suo talento di scrittore ma anche di rinomato musicista dal carattere poliedrico, spaziando tra i generi musicali. Ad accompagnarlo vi era Lidia Genta, cantante nonché voce narrante dei brani tratti dai primi tre volumi della tetralogia "Yeshua", in particolare i primi tre volumi: "Yeshua – il regno", "Yeshua – la fuga" e "Yeshua – la nascita".
Il concerto è stato anche l'occasione per dare la testimonianza del cambiamento che la relazione autentica con Dio può portare nella vita di una persona, attraverso le parole di Lidia Genta che ha ripercorso le tappe della sua fede, dai momenti di minor consapevolezza, fino alla crisi, alle domande che apparentemente non trovano risposta e, infine, a una nuova relazione più genuina con Cristo, abbattendo ogni tipo di muro tra se stessa e Dio.
