Strada per strada, in previsione lavori su diverse arterie strategiche della città

"Vorrei tranquillizzare i residenti di via Piracci e più in generale tutti i cittadini tranesi. L'Amministrazione ha già individuato in linea di massima le strade su cui intervenire per dar fondo al finanziamento regionale di 1 milione di euro nell'ambito della misura Strada per strada. Tra queste c'è via Piracci ma anche diverse arterie strategiche della viabilità cittadina su cui era necessario un intervento importante e risolutivo". A dirlo è il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ferrante."Abbiamo analizzato le situazioni più critiche – prosegue Ferrante – tenendo in giusta considerazione le segnalazioni che nel corso del tempo sono arrivate presso gli uffici comunali. All'attenzione della Regione invieremo un elenco dettagliato che ricomprenderà nuovi asfalti, rifacimento di marciapiedi e basolati. Tra le altre, sono previste manutenzioni stradali straordinarie in tutte le zone della città: in elenco c'è via Piracci, ma anche il tratto di via Andria che conduce alla provinciale che collega i due co-capoluoghi. Interverremo su via Papa Giovanni così come su via Falcone, via Borsellino e via Cappuccini. L'elenco definitivo sarà formalizzato e reso pubblico nelle prossime settimane".