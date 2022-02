Su Puglia Salute il servizio per scaricare la richiesta di tampone

Ecco come fare

Sul portale Puglia Salute è attivo il nuovo servizio online che permette di scaricare i promemoria delle richieste dematerializzate emesse per eseguire i tamponi a carico del Servizio Sanitario presso una struttura della Rete regionale dei test SARS-CoV-2.Il servizio è accessibile con autenticazione (SPID o CIE) oppure con codice fiscale e tessera sanitaria.Consulta la sezione "Cosa devo fare se..." per sapere cosa fare in caso di positività, comparsa di sintomi compatibili con il Covid-19 o contatto stretto con persone positive al test SARS-CoV-2.