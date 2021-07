Successo per Andrea Sonnino allo Sporting: melodie al chiaro di luna

Un bel successo per il concerto che il cantante Andrea Sonnino ha tenuto ieri sera allo Sporting club: il neomelodico napoletano è entrato infatti nei cuori di un vasto pubblico per la sua canzone "Abbracciame", che nel periodo del lockdown (ma non soltanto) è divenuta quasi un inno al desiderio, per mesi negato dalla pandemia, di potersi abbracciare. E così la "serata degli abbracci" è stata quella proposta dallo Sporting, con il presidente Domenico D'Addato ed il direttivo, dove la voce e la musica di Andrea Sonnino e i Luna Nuova, veri professionisti delle note del più classico repertorio italiano ma anche delle nuove melodie, è riecheggiata al chiaro di luna.Un modo per uscire tutti insieme dalla malinconia, e proseguire nei prossimi appuntamenti del vasto programma estivo del sodalizio, che prevede momenti di cultura, musica, spettacolo.