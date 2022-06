Sul Porto di Trani mostra d'arte di Silvia Tolomeo e Lorenzo Cassanelli

Sarà il suggestivo porto di Trani ad ospitare la bi-personale d'arte degli artisti Silvia Tolomeo e Lorenzo Cassanelli. La prima tranese d'adozione da sempre nello scenario artistico come pittrice e, come organizzatrice di eventi culturali, la sua pittura è ricercata per la sua particolarità... un'unico pennello e, i colori mescolati direttamente sulla tela senza aggiunta di solventi chimici ma, solo olio d'oliva. Ha partecipato a personali e collettive d'arte in Italia e all'estero.In mostra perenne a Lessonia (Grecia) Lorenzo Cassanelli (Lorca) biscegliese, s'interfaccia con la pittura astratta densa di emozioni, l'artista reduce da diversi riconoscimenti, esporrà lavori su foglia oro. La mostra è visitabile dal 25 al 26 giugno. Ingresso libero. Si ringrazia la Pro loco di Trani.