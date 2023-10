Sventato furto in un campo fotovoltaico grazie a Vegapol

Intorno alle oredi ieri sera, alcuni uomini si sono introdotti in un, dove hanno manomesso un pannello di recinzione.Mentre erano intenti a svitare i pannelli fotovoltaici di fronte al varco che si erano creati, gli stessi hanno tentato di sfuggire a una telecamera.Ma tutto questo non è sfuggito al sistema di, in analisi video, unitamente alla più alta tecnologia di telecamere termiche di ultimissima generazione, installate in questo campo fotovoltaico, che immediatamente rilevano la presenza di ignoti.Le pattuglie della Vegapol hanno raggiunto in pochissimo tempo il campo. Una delle guardie giurate, imboccando subito un tratturo laterale al campo, ha individuato, scavalcando e attraversando l'autostrada sul retro del campo.Nel frattempo la Centrale ha allertato il 112 dell'evento. Da i controlli sul posto è emerso che non sia stato portato via nulla dal campo.