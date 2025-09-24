Taf app plus, a Trani la prima app per persone con disabilità

Sarà presentata ufficialmente domani - giovedì 25 settembre alle ore 12 in Sala Tamborrino - Taf App Plus, la prima app interamente dedicata ai servizi per la disabilità.Frutto di un intenso lavoro iniziato nel 2019 con il progetto Trani Autism Friendly, la nuova app rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il territorio, in grado di offrire una mappa digitale e aggiornata di tutte le attività e iniziative accessibili: dai luoghi di cultura a quelli dedicati alla ristorazione, al commercio, allo svago alla formazione e molto altro. Estremamente intuitiva e semplice da utilizzare per avere tutto a portata di clic sul proprio cellulare."Taf App Plus è un'occasione straordinaria per chi vive la condizione della disabilità, per poter conoscere e accedere facilmente ai servizi disponibili, in rete con il territorio", dichiara Fabrizio Ferrante, vicesindaco del Comune di Trani e promotore istituzionale del progetto.Taf app plus, realizzata con il supporto tecnologico della società Overzoom Srls di Andria, con il contributo di Vincenzo Lomuscio (App Developer) e Flavio Troia (Ceo), sarà uno strumento dinamico, pensato per diffondere tutte le nuove progettualità in corso e future, facilitando l'informazione e l'accesso ai servizi per tutte le persone con disabilità e le loro famiglie.Alla conferenza interverranno: Rocco De Franchi, responsabile comunicazione istituzionale Regione Puglia; Amedeo Bottaro, sindaco di Trani; Fabrizio Ferrante, vicesindaco con delega alle diverse abilità; Alessandro Attolico, dirigente Ufficio di Piano – PON Inclusione; Valentina Romano, direzione Welfare Regione Puglia; Tiziana Di Matteo, direttrice generale Asl Bt; Brigida Figliolia, Responsabile Cat Bat.L'iniziativa conferma il ruolo di Trani come città attenta, sensibile e attiva nella costruzione di una comunità realmente inclusiva, in cui la tecnologia diventa alleata del benessere sociale