smartphone
smartphone
Attualità

Taf app plus, a Trani la prima app per persone con disabilità

Domani al Comune la presentazione ufficiale

Trani - mercoledì 24 settembre 2025 11.49
Sarà presentata ufficialmente domani - giovedì 25 settembre alle ore 12 in Sala Tamborrino - Taf App Plus, la prima app interamente dedicata ai servizi per la disabilità.

Frutto di un intenso lavoro iniziato nel 2019 con il progetto Trani Autism Friendly, la nuova app rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il territorio, in grado di offrire una mappa digitale e aggiornata di tutte le attività e iniziative accessibili: dai luoghi di cultura a quelli dedicati alla ristorazione, al commercio, allo svago alla formazione e molto altro. Estremamente intuitiva e semplice da utilizzare per avere tutto a portata di clic sul proprio cellulare.

"Taf App Plus è un'occasione straordinaria per chi vive la condizione della disabilità, per poter conoscere e accedere facilmente ai servizi disponibili, in rete con il territorio", dichiara Fabrizio Ferrante, vicesindaco del Comune di Trani e promotore istituzionale del progetto.

Taf app plus, realizzata con il supporto tecnologico della società Overzoom Srls di Andria, con il contributo di Vincenzo Lomuscio (App Developer) e Flavio Troia (Ceo), sarà uno strumento dinamico, pensato per diffondere tutte le nuove progettualità in corso e future, facilitando l'informazione e l'accesso ai servizi per tutte le persone con disabilità e le loro famiglie.

Alla conferenza interverranno: Rocco De Franchi, responsabile comunicazione istituzionale Regione Puglia; Amedeo Bottaro, sindaco di Trani; Fabrizio Ferrante, vicesindaco con delega alle diverse abilità; Alessandro Attolico, dirigente Ufficio di Piano – PON Inclusione; Valentina Romano, direzione Welfare Regione Puglia; Tiziana Di Matteo, direttrice generale Asl Bt; Brigida Figliolia, Responsabile Cat Bat.

L'iniziativa conferma il ruolo di Trani come città attenta, sensibile e attiva nella costruzione di una comunità realmente inclusiva, in cui la tecnologia diventa alleata del benessere sociale
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Fontane o pozze stagnanti a Trani? Vita di città Fontane o pozze stagnanti a Trani? Rifiuti e cattivi odori nel cuore della città. Un pessimo biglietto da visita fra inciviltà e mancata cura
Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica Enti locali Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica Sbloccata la situazione: da stamani l’AMIU ha avviato l'intervento preso in carico immediatamente dal Sindaco Bottaro
Dote educativa e di comunità, nuova finestra per le candidature Enti locali Dote educativa e di comunità, nuova finestra per le candidature Gli operatori interessati potranno manifestare interesse entro il 31 ottobre 2025
Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani Politica Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani Il documento strategico, illustrato alla città lo scorso 19 settembre, non prevede nuovi lidi ma punta a recuperare le aree degradate con un partenariato pubblico-privato
Da Trani alla Nazionale, Carlo Impera agli Europei di calcio in carrozzina Da Trani alla Nazionale, Carlo Impera agli Europei di calcio in carrozzina Il vice commissario tecnico azzurro, fondatore della Golden Oaks Bisceglie, da oggi a caccia del titolo continentale e del pass per i Mondiali
Piano Comunale delle Coste del Comune di Trani, oggi la presentazione Politica Piano Comunale delle Coste del Comune di Trani, oggi la presentazione Biblioteca Comunale "G. Bovio" alle ore 17:00 - Sala Ronchi
Irene Cornacchia chiarisce il "mero errore" Enti locali Irene Cornacchia chiarisce il "mero errore" Chiarimenti in merito alla VI Commissione Consiliare e ringraziamenti al personale comunale
Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio Scuola e Lavoro Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio Il dirigente Cassanelli: "Questo istituto una scommessa vinta, pronti a continuare in questo percorso di crescita"
Amiu, da giovedì 25 settembre distribuzione delle buste gialle per la plastica
24 settembre 2025 Amiu, da giovedì 25 settembre distribuzione delle buste gialle per la plastica
“Nessuna grazia”: presentato in biblioteca “G. Bovio” a Trani romanzo di Damato
24 settembre 2025 “Nessuna grazia”: presentato in biblioteca “G. Bovio” a Trani romanzo di Damato
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
24 settembre 2025 In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati
24 settembre 2025 Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati
Fontane o pozze stagnanti a Trani?
24 settembre 2025 Fontane o pozze stagnanti a Trani?
Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani
24 settembre 2025 Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani
Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
24 settembre 2025 Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore "
24 settembre 2025 Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore"
Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
24 settembre 2025 Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili ", la storia diventa che carne, voce e silenzio
24 settembre 2025 Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia diventa che carne, voce e silenzio
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.