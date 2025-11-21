Comune di Trani: tariffe immobili e impianti sportivi
Tariffe immobili e impianti sportivi: la Giunta di Comunale di Trani delibera i costi di utilizzo per il 2026

Dalla gestione dello Stadio "Lapi" al "Monastero di Colonna", stabilite le tariffe dei servizi a domanda individuale. Esenzioni per associazioni, ONLUS e over 65

Trani - venerdì 21 novembre 2025
La Giunta Comunale di Trani ha approvato, con Deliberazione N° 107 del 14 novembre 2025, la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2026, focalizzandosi in particolare sull'uso di impianti sportivi e immobili destinati ad attività culturali. Il provvedimento, adottato con l'unanimità dei presenti sotto la presidenza del Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, definisce i costi di utilizzo per associazioni, squadre e privati, confermando le tariffe già in vigore.

Nessun obbligo minimo di copertura dei costi
La Delibera ha preliminarmente stabilito un punto importante relativo al bilancio comunale:
  • Il Comune di Trani è stato riconosciuto non strutturalmente deficitario.
  • Per tale ragione di cui sopra l'Ente non è soggetto all'obbligo di coprire almeno il 36% dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, come previsto dall'Art. 243 del TUEL per gli Enti in squilibrio.
Nonostante questa flessibilità, il Comune ha comunque rilevato una percentuale di copertura stimata per il 2026 pari al 12,31% per gli impianti sportivi (calcolata su € 40.000,00 di entrate previste contro € 325.000,00 di uscite previste).

I dettagli: impianti sportivi
Le tariffe vigenti sono state confermate per tutti i principali impianti. È significativo notare che, per gran parte degli impianti sportivi aggiudicati in concessione, i proventi derivanti dalle tariffe spettano direttamente al Concessionario per compensare i costi gestionali:
ImpiantoUtilizzo Tipo (Squadre Locali)Tariffe Principali
Stadio Comunale "Nicola Lapi"Partite€ 300,00
Allenamenti€ 60,00 / ora
Campo di Calcio Via ImbrianiPartite di CampionatoGratuito
Allenamenti€ 20,00 / ora
Palazzetto dello SportPartite€ 50,00
Allenamenti€ 15,00 / ora
Pistino Atletica / Pista PattinaggioAllenamenti€ 5,00 / ora
Per gli altri usi (iniziative non sportive), le tariffe variano: ad esempio, per iniziative con pubblico pagante allo Stadio Comunale si prevede il 15% degli incassi netti (con minimo di € 2.000,00).

Immobili Culturali e Musei
Sono state approvate anche le tariffe per l'uso temporaneo di sale in importanti strutture culturali:
StrutturaLocale / ServizioCosto (Giornata Intera)
Monastero di ColonnaSalone al primo piano€ 240,00
Biblioteca ComunaleSala "Benedetto Ronchi"€ 220,00
Palazzo PalmieriSala al civico 10€ 100,00
La delibera precisa che la gestione di Palazzo Beltrani e della relativa Pinacoteca Ivo Scaringi è affidata in concessione a un soggetto terzo, e la determinazione delle tariffe è pertanto ininfluente ai fini del calcolo dei tassi di copertura comunale.

Ampie le categorie di esenzione
La Delibera conferma le esenzioni dal pagamento delle tariffe per l'uso di impianti sportivi e locali culturali per una vasta gamma di soggetti, riconoscendo il loro valore sociale:
  • Istituzioni Pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali e Enti di Promozione Sportiva.
  • Istituzioni Religiose, ONLUS, Associazioni del Volontariato iscritte in Albi Regionali.
  • Iniziative a Scopo di Beneficenza, purché venga documentato l'intero incasso al soggetto beneficiario (che non potrà essere inferiore alla tariffa di base).
Per i Musei (Palazzo Beltrani e Monastero di Colonna), l'ingresso è gratuito per:
  • Minori fino a 6 anni e anziani che abbiano compiuto i 65 anni.
  • Portatori di handicap, guide e accompagnatori turistici e delegazioni ospiti del Comune.
Infine, per quanto riguarda le celebrazioni di matrimoni presso strutture pubbliche, la percentuale di copertura dei costi direttamente correlati è stata stimata in un solido 44,44% per il 2026
