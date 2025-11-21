Tariffe immobili e impianti sportivi: la Giunta di Comunale di Trani delibera i costi di utilizzo per il 2026

Il Comune di Trani è stato riconosciuto non strutturalmente deficitario .

. Per tale ragione di cui sopra l'Ente non è soggetto all'obbligo di coprire almeno il 36% dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, come previsto dall'Art. 243 del TUEL per gli Enti in squilibrio.

Impianto Utilizzo Tipo (Squadre Locali) Tariffe Principali Stadio Comunale "Nicola Lapi" Partite € 300,00 Allenamenti € 60,00 / ora Campo di Calcio Via Imbriani Partite di Campionato Gratuito Allenamenti € 20,00 / ora Palazzetto dello Sport Partite € 50,00 Allenamenti € 15,00 / ora Pistino Atletica / Pista Pattinaggio Allenamenti € 5,00 / ora

Struttura Locale / Servizio Costo (Giornata Intera) Monastero di Colonna Salone al primo piano € 240,00 Biblioteca Comunale Sala "Benedetto Ronchi" € 220,00 Palazzo Palmieri Sala al civico 10 € 100,00

Istituzioni Pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali e Enti di Promozione Sportiva.

e Istituzioni Religiose, ONLUS, Associazioni del Volontariato iscritte in Albi Regionali.

iscritte in Albi Regionali. Iniziative a Scopo di Beneficenza, purché venga documentato l'intero incasso al soggetto beneficiario (che non potrà essere inferiore alla tariffa di base).

Minori fino a 6 anni e anziani che abbiano compiuto i 65 anni .

e . Portatori di handicap, guide e accompagnatori turistici e delegazioni ospiti del Comune.

La Giunta Comunale di Trani ha approvato, con, la determinazione delleper l'anno 2026, focalizzandosi in particolare sull'uso di. Il provvedimento, adottato con l'unanimità dei presenti sotto la presidenza del Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, definisce i costi di utilizzo per associazioni, squadre e privati, confermando le tariffe già in vigore.La Delibera ha preliminarmente stabilito un punto importante relativo al bilancio comunale:Nonostante questa flessibilità, il Comune ha comunque rilevato una percentuale di copertura stimata per il 2026 pari al(calcolata su € 40.000,00 di entrate previste contro € 325.000,00 di uscite previste).Le tariffe vigenti sono state confermate per tutti i principali impianti. È significativo notare che, per gran parte degli impianti sportivi aggiudicati in concessione, i proventi derivanti dalle tariffeper compensare i costi gestionali:Per gli a(iniziative non sportive), le tariffe variano: ad esempio, per iniziative con pubblico pagante allo Stadio Comunale si prevede il(con minimo di € 2.000,00).Sono state approvate anche le tariffe per l'uso temporaneo di sale in importanti strutture culturali:La delibera precisa che la gestione die della relativaè affidata in concessione a un soggetto terzo, e la determinazione delle tariffe è pertanto ininfluente ai fini del calcolo dei tassi di copertura comunale.La Delibera conferma le esenzioni dal pagamento delle tariffe per l'uso di impianti sportivi e locali culturali per una vasta gamma di soggetti, riconoscendo il loro valore sociale:Per i(Palazzo Beltrani e Monastero di Colonna), l'ingresso è gratuito per:Infine, per quanto riguarda lepresso strutture pubbliche, la percentuale di copertura dei costi direttamente correlati è stata stimata in un solidoper il 2026