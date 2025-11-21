Politica
Tariffe immobili e impianti sportivi: la Giunta di Comunale di Trani delibera i costi di utilizzo per il 2026
Dalla gestione dello Stadio "Lapi" al "Monastero di Colonna", stabilite le tariffe dei servizi a domanda individuale. Esenzioni per associazioni, ONLUS e over 65
Trani - venerdì 21 novembre 2025
La Giunta Comunale di Trani ha approvato, con Deliberazione N° 107 del 14 novembre 2025, la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2026, focalizzandosi in particolare sull'uso di impianti sportivi e immobili destinati ad attività culturali. Il provvedimento, adottato con l'unanimità dei presenti sotto la presidenza del Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, definisce i costi di utilizzo per associazioni, squadre e privati, confermando le tariffe già in vigore.
Nessun obbligo minimo di copertura dei costi
La Delibera ha preliminarmente stabilito un punto importante relativo al bilancio comunale:
- Il Comune di Trani è stato riconosciuto non strutturalmente deficitario.
- Per tale ragione di cui sopra l'Ente non è soggetto all'obbligo di coprire almeno il 36% dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, come previsto dall'Art. 243 del TUEL per gli Enti in squilibrio.
I dettagli: impianti sportivi
Le tariffe vigenti sono state confermate per tutti i principali impianti. È significativo notare che, per gran parte degli impianti sportivi aggiudicati in concessione, i proventi derivanti dalle tariffe spettano direttamente al Concessionario per compensare i costi gestionali:
|Impianto
|Utilizzo Tipo (Squadre Locali)
|Tariffe Principali
|Stadio Comunale "Nicola Lapi"
|Partite
|€ 300,00
|Allenamenti
|€ 60,00 / ora
|Campo di Calcio Via Imbriani
|Partite di Campionato
|Gratuito
|Allenamenti
|€ 20,00 / ora
|Palazzetto dello Sport
|Partite
|€ 50,00
|Allenamenti
|€ 15,00 / ora
|Pistino Atletica / Pista Pattinaggio
|Allenamenti
|€ 5,00 / ora
Immobili Culturali e Musei
Sono state approvate anche le tariffe per l'uso temporaneo di sale in importanti strutture culturali:
|Struttura
|Locale / Servizio
|Costo (Giornata Intera)
|Monastero di Colonna
|Salone al primo piano
|€ 240,00
|Biblioteca Comunale
|Sala "Benedetto Ronchi"
|€ 220,00
|Palazzo Palmieri
|Sala al civico 10
|€ 100,00
Ampie le categorie di esenzione
La Delibera conferma le esenzioni dal pagamento delle tariffe per l'uso di impianti sportivi e locali culturali per una vasta gamma di soggetti, riconoscendo il loro valore sociale:
- Istituzioni Pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali e Enti di Promozione Sportiva.
- Istituzioni Religiose, ONLUS, Associazioni del Volontariato iscritte in Albi Regionali.
- Iniziative a Scopo di Beneficenza, purché venga documentato l'intero incasso al soggetto beneficiario (che non potrà essere inferiore alla tariffa di base).
- Minori fino a 6 anni e anziani che abbiano compiuto i 65 anni.
- Portatori di handicap, guide e accompagnatori turistici e delegazioni ospiti del Comune.