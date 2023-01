Team up, parte venerdì da Trani un progetto europeo di sviluppo delle competenze nello sport

Prende avvio venerdì 20 gennaio 2023 il progetto biennale denominato Team Up, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+ Sport 2022 e che vede coinvolta la Città di Trani, come Ente capofila, unitamente alle città di Sofia (Bulgaria), Vienna (Austria) e Padova.L'obiettivo generale di Team Up è quello di promuovere l'istruzione attraverso lo sport, più specificamente per migliorare la qualità delle metodologie di allenamento nel calcio e nel basket di base (Football & Basketball) creando una rete interdisciplinare e transeuropea di attori sportivi e educativi per realizzare un progetto innovativo.I partner del progetto svilupperanno, testeranno, valuteranno e diffonderanno un modello europeo sostenibile di Football & Basketball per aumentare la capacità delle organizzazioni sportive in termini di istruzione e formazione degli allenatori.Team Up prevede di elaborare per la prima volta in Europa un programma educativo di base per allenatori di federazione sportiva basato su una nuova Metodologia finalizzata alla formazione innovativa dei giovani nel calcio e nel basket. Il progetto Team Up sarà realizzato nella fase di Pilot Training tra 90 allenatori (min 50% donne) e 480 atleti (min. 50% donne) di 30 club sportivi dell'Unione Europea, prevedendo un impatto molto importante su oltre 250 club di calcio, 65 club di basket e 2000 atleti secondo le stime statistiche europee.Venerdì 20 gennaio, alle ore 10, nella sala Tamborrino è in programma il kick-off meeting tra tutti i soggetti coinvolti. Interverranno, oltre alle autorità locali, Daniela Tosheva (Università di Vienna), Andrey Petrоv (Head manager della Federazione calcistica della Bulgaria), Eleonora Rangelova (segretario generale della Federbasket bulgara), Alice Bruni (responsabile project manager della cooperativa GEA) e Spartaco Grieco (project coordinator per il Comune di Trani).Team Up attirerà esperti del settore dello sport, dell'istruzione, della scienza, della salute e delle imprese per la preparazione del primo modello europeo di "interazione diffusa" di calcio e basket, costituito da una nuova metodologia di formazione e moduli formativi per allenatori intersport che cambieranno completamente i metodi tradizionali di formazione di base su Football & Basketball nei paesi partecipanti al progetto e oltre dopo la fine del progetto.Nel corso del biennio si svolgeranno 4 meeting nei rispettivi Paesi coinvolti e 4 seminari internazionali. La nuova metodologia si concentrerà sullo sviluppo sportivo generale dei giovani atleti, aumentando la loro conoscenza e interesse per lo sport, nonché il loro livello di attività fisica.