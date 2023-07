Teatro a Corte, sabato in scena il Malato Immaginato

L'ultimo spettacolo selezionato per il prestigioso Premio Giovanni Macchia è "Il malato immaginato", opera ideata, scritta e diretta da Claudio Pinto Kovačević e portata in scena dalla compagnia Filodrammatica di Castellana Grotte "Ciccio Clori" A.P.S.

E se Molière, al secolo Jean-Baptiste Poquelin, nell'anno della sua morte, il 1673, avesse subito un plagio della sua straordinaria opera teatrale ''Il malato immaginario'', la celeberrima comédie-ballet in tre atti andata in scena per il suo debutto al Palais-Royal di Parigi, appena una settimana prima della sua scomparsa?

Siamo nel gennaio 1673. Guillaume Marcoreau detto Brécort, primo attore e capocomico della compagnia dell'Hotel de Bourgogne, dirige le prove per la messa in scena della sua opera, da lui stesso definita il suo capolavoro: "Il malato immaginato", nella quale egli stesso interpreta Argante, scorbutico e comico ipocondriaco che crede di essere vittima di tutti i malanni esistenti al mondo, ma in realtà è solo vittima della sua immaginazione. Si sa, il plagio è una forma di ammirazione e Brécort-Argante ama e invidia il grande commediografo francese Molière. Argante propone la messa in scena, prova e discute, in vista del debutto dinanzi al sovrano. Di lì a poche settimane, il 12 febbraio, infatti, la compagnia dovrà rappresentare "Il Malato" alla corte di Re Luigi XIV, il Re Sole, solo qualche giorno prima del debutto del vecchio caro amico di Guillaume, Molière, previsto per il 14 febbraio. Tutto sembra procedere secondo i piani, ma il destino è beffardo. La realtà dei fatti irrompe, svelando Brécort nei panni di un semplice epigone del grande drammaturgo francese, che prima e meglio mostrerà al teatro di corte il suo valore.

La rassegna Teatro a Corte fa parte della programmazione artistica 2023 di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani. Curata dal direttore Niki Battaglia, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall'Associazione delle Arti con la collaborazione ed il sostegno dell'Assessorato alla cultura della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel del Monte e di Costa Sveva, l'intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 "Custodiamo la Cultura in Puglia" - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3.

Porta ore 20,30 – sipario ore 21,00. Info: tel.: 0883500044 / e-mail: info@palazzodelleartibeltrani.it Per prenotare: È possibile acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani tutti i giorni dal martedì alla domenica, ad eccezione del lunedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, oppure on line sulla piattaforma i-ticket: per lo spettacolo "Il malato immaginato" al link seguente: https://www.i-ticket.it/eventi/malato-immaginato-palazzo-delle-arti-beltrani-biglietti

Il cartellone di "Teatro a Corte - Premio Giovanni Macchia", con la direzione artistica di Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua, in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e Unione Italiana Libero Teatro, continua ad animare ogni sabato Corte 'Davide Santorsola'. Nello spazio en plein air di Palazzo Beltrani si stanno alternando compagnie provenienti da tutta Italia. Gli spettacoli sono stati scelti dopo un'accurata selezione di numerose proposte di compagnie teatrali italiane che hanno partecipato ad un bando nazionale. La pièce migliore, votata dal pubblico mediante appositi questionari alla fine di ogni singola messa in scena, riceverà il premio dedicato a Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), illustre critico letterario, saggista e accademico italiano di origini tranesi. La compagnia vincitrice sarà proclamata al termine dell'ultimo appuntamento in cartellone sabato 22 luglio 2023, dopo lo spettacolo fuori concorso "L'ispettore generale" di Gogol della Compagnia dei Teatranti.