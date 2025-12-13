Teatro Mimesis, il piccolo gioiello di Trani che continua a stupire

Francesco Achille: un talento naturale per la commedia dialettale, sempre perfettamente a suo agio sulle tavole del palcoscenico.

Ilsi conferma, anche per la stagione in corso, un inestimabile. Sotto la sapiente e appassionata guida di, il piccolo gioiello tranese ha saputo distinguersi ancora una volta con una proposta artistica ampia e variegata, capace di soddisfare tutti i gusti. La programmazione spazia con equilibrio tra la spensieratezza della commedia dialettale, la profondità della satira sociale e l'impegno del dramma storico. Il ciclo di spettacoli, che include bencomplessivi, è iniziato lo scorso 29 novembre e si concluderà il prossimo 20 dicembre, ma a catalizzare l'attenzione del pubblico è senza dubbio la commedia brillante in due attiDopo quattro repliche sold out che hanno letteralmente conquistato il pubblico, le rappresentazioni diriprendono questa sera,. Lo spettacolo è un felice adattamento in dialetto tranese, curato e diretto da Marco Pilone, del testo originale di Pino Clamore. La storia è semplice e universale, ambientata su un terrazzino affacciato sul porto di Trani, dove due famiglie si incontrano quotidianamente. Tra confessioni, battute ironiche e piccoli drammi, il pubblico si immedesima con facilità in questo "palcoscenico della vita", che diverte e invita alla riflessione, consolandosi con la verità più essenziale: "basta che c'è la salute".La messa in scena di "Avaest ca sè la saléute" è l'ennesima dimostrazione di quanto ilsia, in realtà, una preziosa e insostituibile risorsa culturale. La commedia brillante, per il ritmo comico serrato che la caratterizza, non è affatto semplice da realizzare e richiede una rigorosa preparazione a monte. Eppure, il Mimesis è riuscito ancora una volta a catalizzare l'attenzione degli spettatori grazie a un cast di attori "non professionisti" che, trasformati dalla passione in scena, dimostrano una bravura e un talento notevoli anche nelle parti più piccole.L'intera compagnia è stata eccezionale, ma meritano una menzione speciale alcuni interpreti:Gli altri protagonisti in scena (in ordine alfabetico) sono:è attivo il numero 346 825 9618 .Via Pietro Palagano 53, Trani.