Tenta di strangolare un agente della Polizia Penitenziaria: tragedia sfiorata nel carcere di Trani

Sarebbe stato il fratello del calciatore Antonio Cassano, detenuto con disturbi psichiatrici nel carcere di Trani, a tentare di strangolare l'agente di Polizia Penitenziaria che lo stava accompagnando in infermeria a seguito di una richiesta dello stesso: il poliziotto, avendo perso i sensi a seguito dell'aggressione, ha battuto il capo a una inferriata. Sull'episodio è intervenuto il Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che da anni denuncia questo grave stato delle cose nelle carceri pugliesi e in particolare nel carcere di Trani, dove episodi di questo genere sono all'ordine del giorno e dove il personale è sottoposto a rischi altissimi senza una tutela adeguata. Di seguito pubblichiamo integralmente il comunicato del Sappe."Da tempo il SAPPE, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, chiede interventi a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei poliziotti inutilmente.Piu volte abbiamo avvertito che questa esclation di aggressioni che verrebbero "perdonate" dall'amministrazione penitenziaria avrebbe portato alle estreme. conseguenze.E nella serata di ieri siamo quasi arrivatI ad un punto di non ritorno allorquando un detenuto con qualche problema psichiatrico avrebbe chiesto di essere andare all'infermeria.Dopo essere stato autorizzato l'addetto alla sezione apriva la stanza del detenuto e mentre lo accompagnava verso il presidio sanitario, improvvisamente sentiva le mani dello stesso che gli stringeva il collo così forte da farlo svenire e cadere a terra. Purtroppo nella caduta urtava la testa al cancello in ferro provocandogli una ferita lacero contusa(15 gg. s.c.).Non sappiamo cosa sarebbe potuto accadere se non fossero intervenuti gli altri poliziotti in soccorso dello sfortunato collega, ma sicuramente siamo andati molto vicino alla tragedia.Ma veramente l'amministrazione penitenziaria sta aspettando che ci scappi il morto prima di prendere provvedimenti? Diciamo ciò poiché il detenuto C.G.(barese) responsabile di tale atto che ha una fedina penale importante(furti ricettazione ecc. f.p. 2036)è diventato "famoso" per le aggressioni e gli atti di violenza che hanno costellato le su apparizioni nelle varie carceri pugliesi, ottenendo l'avvicinamento a casa come "premio".Il SAPPE dice basta a questo menefreghismo della politica che tratta le carceri come discarica sociale ove mettere insieme detenuti pericolosi, con seri problemi psichiatrici, con gravi situazioni di tossicodipendenza.In questo contesto la polizia penitenziaria si trova tra l'incudine ed il martello quale agnello sacrificale che paga tutte le inefficienze e le contraddizioni di un sistema penitenziario ormai allo sbando.A Trani (come peraltro in tutte le altre carceri della regione), mentre mancano almeno 50 poliziotti per garantire i livelli minimi di sicurezza, si continua a riempire come un uovo il carcere di detenuti di ogni genere, tanto che la sicurezza del carcere stesso è a rischio , e solamente la professionalwità, il coraggio e la dedizioni dei poliziotti penitenziari a partire da chi gestisce la sicurezza all'ultimo dei lavoratori che si riesce a tenere un piedi una barca che fa acqua da tutte le parti.Proprio per questo si chiede che i detenuti con problemi psichiatrici vengano spostati dalle carceri in strutture dedicate ove possono essere curati e gestiti nel rispetto della legge; che vengano adottati urgenti provvedimenti affinchè i violenti vengano puniti così come prevede la legge(quasi mai mai applicata dal DAP); provvedere all'invio urgente di poliziotti presso il carcere di Trani, nonché riportare il sovraffollamento del penitenziario tranese ai livelli degli altri penitenziari della Nazione.