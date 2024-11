Tentativo di furto alle prime ore dell'alba in un ristorante di Trani: le riprese dalle telecamere

Qui le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Sono le 5:30 di questa mattina, e le telecamere di sorveglianza di fronte alla grande veranda esterna del ristorante Cottura Media in piazza Cesare Battisti a Trani mostrano una scena di violazione a scopo di furto. Due uomini sono riusciti a penetrare nella grande veranda vetri e uno dei due in particolare ha cominciato a cercare nei cassetti qualcosa da portar via. Subito dopo hanno cominciato ad aggirarsi tra le automobili parcheggiate ma senza riuscire a portar via nulla. Il video sta diventando virale ma la reazione di cittadini e dei titolari di attività commerciale resta quella di sconcerto paura e assoluta insicurezza. Ovviamente il video è al vaglio delle forze dell'ordine soprattutto per cercare di identificare i due malviventi.