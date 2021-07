Tentato furto con scasso alla farmacia Mininni Jannuzzi in via Tasselgardo

Tentativo di furto con scasso ad una farmacia in pieno centro, la notte scorsa: ancora una volta nel mirino dei malviventi è stata la farmacia Mininni Jannuzzi su via Tasselgardo.Il fatto è accaduto intorno alle 3: pare si sia trattato di un gruppo di 4 persone, che hanno tentato di forzare la saracinesca d'ingresso per fare irruzione nei locali della farmacia. La scena è stata notata da un cittadino di passaggio che ha allertato le forze dell'Ordine, immediatamente intervenute sul posto con pattuglie dei Carabinieri e della Polizia. I malviventi, accortisi di essere stati scoperti, hanno desistito e sono fuggiti in auto dileguandosi, senza riuscire a portare a termine l'atto criminoso.Già qualche mese fa la stessa farmacia era stata oggetto di un atto vandalico, con l'oscurazione delle telecamere di sorveglianza, e qualche anno fa aveva subito un altro furto con scasso dalle vetrine laterali.Numerosi i danni provocati dai malviventi nello scassinare l'ingresso della farmacia: sul fatto indagano le forze dell'ordine che vaglieranno le eventuali immagini delle telecamere della videosorveglianza. Purtroppo sempre più spesso si registrano episodi di criminalità nelle ore notturne a Trani, con numerosi furti soprattutto di auto ma non soltanto.