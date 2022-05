Tentato furto di una Stelvio a Trani, i ladri messi in fuga

Social Video 50 secondi Tentato furto d'auto a Trani

Intorno alle 15:30 di lunedì 9 maggio è avvenuto un tentato furto da parte di ignoti di un'Alfa Romeo Stelvio nel nuovo complesso commerciale in via Barletta a Trani.I ladri hanno utilizzato lo stesso identico metodo utilizzato per rubare un'altra Stelvio a Bisceglie qualche settimana fa; ma a Trani per sfortuna per loro hanno avuto degli imprevisti: mentre agivano è uscito il titolare di un'attività commerciale nei pressi del luogo dove era parcheggiata la macchina.Sentendosi scoperti i tre malviventi sono scappati tutti quanti a bordo di un'auto scura. Erano tutti e tre con i volti coperti e quindi difficilmente identificabili.È stata comunque sporta denuncia alle forze dell'ordine da parte del proprietario dell'auto.