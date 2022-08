Tenuta Donna Lavinia a 40 metri sopra il cielo di Trani con la ruota panoramica

La ruota panoramica alta 40 metri e con 144 posti a sedere torna a Trani sul molo Santa Lucia, un'installazione che attrae grandi, piccini, ma soprattutto fiumi di turisti, offrendo loro una vista mozzafiato del porto e della città.Quando si è palesata l'ipotesi di offrirsi come unico sponsor, il general manager di Lavinia Group non ha avuto dubbi. «Abbiamo colto questa collaborazione come un'opportunità per regalare l'emozione di vivere Trani da un altro punto di vista. Siamo dei cittadini innamorati della nostra città e non può che renderci felici incrementare l'affluenza di turisti che vengono in visita a Trani per scoprire i suoi scorci meravigliosi e le bellezze che ha da offrire», ha dichiarato il general manager di Lavinia Group. La ruota panoramica, protagonista assoluta del porto di Trani, costituisce infatti un polo attrattivo irresistibile per tanti turisti provenienti dalle città limitrofe, che approfittano dell'installazione per godersi lo spettacolo della città dall'alto.Accettare di diventare main sponsor della ruota panoramica si inserisce in un progetto più ampio portato avanti da Tenuta Donna Lavinia : «Il nostro obiettivo è portare valore aggiunto alla nostra terra, perché desideriamo che abbia la visibilità che merita. Viviamo in uno dei posti più belli dell'Italia, fra architettura, spiagge e tradizione culinaria, e avvertiamo la responsabilità ma anche la voglia che questo patrimonio sia riconosciuto ovunque, per favorire il turismo e la scelta della Puglia come wedding destination», ha dichiarato Titti Pastore.La ruota panoramica resterà attiva fino alla fine del mese di agosto, regalando ai cittadini la sua visuale spettacolare fino alla fine dell'estate.