Testimoni di legalità, studenti del Vecchi e D'Annunzio ricevute a Palazzo di Città

A Palazzo di città, il sindaco, Amedeo Bottaro, ha ricevuto una delegazione di studenti del liceo scientifico Vecchi e del terzo circolo didattico D'Annunzio di Trani, accompagnata dal dirigente scolastico, Angela Tannoia con le docenti Maria Leuci e Barbara Carpentieri. Il motivo di questo incontro era la presentazione di lavori meritori di importanti riconoscimenti ad opera delle due delegazioni studentesche.Il liceo Vecchi è risultato vincitore, per la sezione "Graphic novel" del concorso, promosso dalla Prefettura BAT, dal titolo, "Testimoni di legalità attiva" e rivolto agli alunni del biennio delle scuole superiori dell'intera Provincia. Gli studenti, primi classificati della classe 2AS, sono stati premiati in Prefettura lo scorso 2 giugno, nel corso di una significativa cerimonia alla presenza di autorità civili e militari ed hanno partecipato ad un viaggio premio a Roma per visitare i luoghi chiave delle Istituzioni della nostra Repubblica: il Quirinale, il Viminale e Montecitorio. In contemporanea a Roma, sempre il 2 giugno, nel corso della Festa della Repubblica, celebrata con la parata tradizionale in via dei Fori Imperiali, una delegazione della classe 5B del terzo circolo didattico D'Annunzio è stata accolta in tribuna d'onore e premiata dal Presidente della Repubblica in persona alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi e delle più alte cariche dello Stato per un elaborato grafico prodotto nell'ambito del concorso nazionale dal titolo "Il Milite Ignoto: Patria e Memoria" bandito in occasione del Centenario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria, dal Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Ministero della Difesa e la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.La delegazione di entrambe le scuole, accompagnata dal dirigente scolastico, Angela Tannoia, ha ringraziato il sindaco per l'apprezzamento espresso nei confronti degli studenti vincitori che hanno rappresentato la Città di Trani in prestigiosi concorsi di idee, anche a livello nazionale, sulla valorizzazione della legalità. Un momento di grande attenzione dedicato al mondo della scuola per lo straordinario impegno dimostrato da dirigenti, docenti e personale ATA particolarmente nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.