The Swarm, ecco la serie tv europea che verrà girata a Trani

Si chiama The Swam (tradotto: Lo sciame) ed è un thriller ambientale la serie tv europea che vedrà Trani protagonista di alcune riprese nel centro storico nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2021. La serie diretta dal regista Alan Taylor è prodotta da Frank Doelger (Game of Thrones) per conto dell'emittente tedesca ZDF. Il progetto si basa sul romanzo scritto nel 2004 da Frank Schaetzing, tradotto in 25 lingue.The Swarm è un thriller ambientale globale ambientato in un giorno in cui anomalie e comportamenti innaturali negli animali marini stanno causando sconvolgimenti in tutto il mondo. Milioni di strani vermi appaiono improvvisamente sul fondo del Mare del Nord, perforando il loro metano ghiacciato, minacciando di destabilizzare l'intera piattaforma continentale. Sciami di mitili impediscono alle grandi navi di manovrare. Meduse tossiche, aragoste e balene iniziano ad attaccare gli esseri umani lungo le coste del mondo. Segue un gruppo globale di scienziati e militari che si uniscono per affrontare una delle più grandi sfide che l'umanità abbia mai affrontato.