Tirocini in Amiu ai beneficiari del Red, Italia in Comune: «Una delle nostre proposte diventata realtà»

Una delle proposte che Italia in Comune ha presentato all'amministrazione comunale è diventata realtà. Da Aprile, infatti, alcuni beneficiari del Red 3.0 inizieranno a lavorare per la nostra città. In particolare, Amiu "adotterà" i percettori di questa particolare misura economica e li utilizzerà per migliorare il decoro della nostra città per tre ore al giorno, per tre giorni a settimana.Tuttavia, Italia in Comune, pur essendo soddisfatta dell'accoglimento di questa proposta continuerà a lanciare progetti per il bene dell'intera collettività. Per esempio sulla scia di quanto avvenuto, Italia in Comune, auspica che, per i lavori socialmente utili, vengano impiegati anche coloro che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, i quali potranno offrire il loro servizio alla città per sei ore al giorno, per sei giorni come accade già in paesi a noi vicini: Andria e Canosa.Il comune potrebbe avvisare progetti utili alla collettività attraverso, oltre alle esigenze inerenti la sanificazione, particolarmente sentite in questo periodo, si possono occupare di temi ambientali (sensibilizzazione alla differenziata, cura del verde, manutenzione e pulizia luoghi pubblici), arte e cultura (collaborazione gestione eventi), iniziative sociali (trasporti scolastici/sociali, sorveglianza all'uscita della scuola scuola, servizi in associazioni di volontariato), in ambito di lavori pubblici (chiusura buche, manutenzione e pulizia marciapiedi, pulizia dei cortili scolastici, piccoli lavori di manutenzione e riordino degli edifici pubblici e di quelli scolastici, come per esempio la pitturazione delle aule).A nostro avviso sono innumerevoli le buone prassi in cui questi nostri concittadini potranno operare per attività di interesse generale.