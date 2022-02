Tiziana Dimatteo è la nuova direttrice generale dell'Asl Bat

"Questa per me è una importantissima sfida professionale. Ringrazio il presidente Emiliano per la fiducia che ha avuto nei miei confronti e per l'opportunità di lavorare nel mio territorio di appartenenza".Tiziana Dimatteo é la Direttrice Generale della Asl BT: lunedì 14 febbraio c'è stata la sottoscrizione del contratto alla presenza del Presidente Michele Emiliano.Mercoledì 16 febbraio è in programma il passaggio di consegne e nei fatti, l'avvio delle attività."Oggi abbiamo definito gli obiettivi di mandato e di risultato - continua Dimatteo - il confronto con il Presidente, con l'assessore Rocco Palese e con il Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e con gli altri direttori generali è stato un momento importante di scambio con un gruppo di professionisti di cui mi onoro di far parte".