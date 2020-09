Toni Servillo e Pif a Trani, riaperte le prenotazioni

Gli eventi spostati in Villa comunale per consentire una maggiore affluenza di pubblico

A fronte delle numerose richieste di partecipazione per gli eventi culturali che vedranno a Trani la partecipazione di PIF (giovedì 10 settembre) e Toni Servillo (venerdì 11 settembre), l'Amministrazione Comunale informa che entrambi gli spettacoli sono stati spostati all'interno della villa comunale per consentire (nel rispetto di tutte le norme anti-covid) una maggiore presenza di pubblico.A partire dalle ore 16 di oggi, martedì 8 settembre, sarà nuovamente possibile prenotarsi agli incontri. I posti sono gratuiti ma limitati.Per poter partecipare agli eventi, condotti da Fabrizio Corallo, è assolutamente obbligatoria la prenotazione on line ai seguenti link:Evento del 10 settembre con PIF: https://forms.gle/t3HLrCbFZEwb6EjG8.Evento del 11 settembre con TONI SERVILLO:https://forms.gle/CSxzbcaTDQKR4mpx8.L'evento inizierà alle ore 21:00 ma si potrà accedere all'area dedicata all'evento dalle ore 19:30 per evitare assembramenti.Per accedere agli spettacoli è prevista misurazione della febbre e riscontro della prenotazione effettuata con esibizione di un documento d'identità.E' obbligatorio indossare la mascherina protettiva fino al raggiungimento del posto a sedere.E' confermata la prenotazione del posto ai 200 utenti che avevano già effettuato la registrazione nei giorni scorsi.