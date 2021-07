Topo morto in via San Gervasio, Amiu: «Segnalazione risolta nell'arco di 4 ore»

Gentile Direttore, in riferimento all'articolo dal titolo "Storie di topi e gatti, in pieno centro. E la carcassa è ancora in bella vista" del 14/7/2021 intendiamo fare alcune precisazioni soprattutto per spiegare ai lettori quali sono le modalità ed i tempi di esecuzione di interventi relativi alla rimozione di carogne animali. Ogni volta che ad Amiu S.p.A. viene segnalata la presenza di carogne animali, l'Azienda provvede alla rimozione (come previsto dalla normativa di settore) tramite l'intervento di una ditta specializzata ed autorizzata. Il Piano Esecutivo dei Servizi di Igiene Urbana nel Comune di Trani assegna ad Amiu 24 ore per eseguire detta attività.Nel caso dell'episodio riportato nell'articolo pubblicato il 14/7/2021, Amiu S.p.A. puntualizza di aver ricevuto segnalazione e richiesta di rimozione della carogna in via San Gervasio mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 9.30 tramite il numero verde 800 615555. Immediatamente dopo ha richiesto l'intervento della ditta specializzata che è intervenuta alle ore 13,30. La segnalazione è stata risolta nell'arco di 4 ore a fronte delle 24 previste contrattualmente.Cogliamo l'occasione per ringraziare cittadini ed operatori dell'informazione che ci stimolano a garantire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze della città. Va da sé che il lavoro di Amiu S.p.A. sarà tanto più efficace ed apprezzabile quanto più ogni cittadino collaborerà ogni giorno per una città più pulita adottando comportamenti virtuosi.