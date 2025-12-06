Il treno del sorriso
Il treno del sorriso
Solidarietà

Torna a Trani “Il Treno del Sorriso”: raccolta di giocattoli per i bambini dell’Oncologico Pediatrico di Bari

L'8 dicembre la raccolta avverrà nella Villa Comunale di Trani

Trani - sabato 6 dicembre 2025 9.46
Per il nono anno consecutivo, la città di Trani si mobilita per donare un sorriso ai piccoli pazienti del Policlinico di Bari. L'iniziativa solidale, organizzata dall'associazione di Clownterapia "Il Treno del Sorriso – OdV ETS", invita tutti i cittadini a partecipare alla raccolta di giochi nuovi destinati ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica e di altri reparti pediatrici.

L'appuntamento è per lunedì 8 dicembre 2025, dalle 9:00 alle 13:00, presso la Villa Comunale di Trani (Piazza Plebiscito). Per informazioni è possibile contattare il numero 328 301 5851.

Un momento speciale, nel cuore della città e dello spirito natalizio, per compiere un gesto concreto di solidarietà. L'evento si svolge con il patrocinio della Città di Trani e la collaborazione di realtà locali e non come la Coreo Academy, il Mago Milo della Milo Events, la palestra M.A.S.K. e altre associazioni impegnate nel sociale.
Come ogni anno, i giochi raccolti saranno consegnati all'associazione APLETI, che da tempo si occupa del sostegno ai bambini oncologici e alle loro famiglie.

