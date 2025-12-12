Natale
Natale
Eventi e cultura

Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia

Quattro spettacoli interamente gratuiti per grandi e piccini

Trani - venerdì 12 dicembre 2025 10.00
Torna anche quest'anno "Christmas Magik", la rassegna natalizia dedicata alla magia, allo spettacolo e all'intrattenimento per tutta la famiglia. Giunta alla quarta edizione, l'iniziativa si è ormai affermata come uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, registrando negli anni un ottimo riscontro di pubblico e diventando un punto di riferimento per le festività in città.
La manifestazione propone spettacoli interamente gratuiti, pensati per coinvolgere bambini, famiglie e amanti della magia, del circo e della musica. Quattro serate speciali con artisti di grande talento, capaci di creare un clima di festa e meraviglia.

PROGRAMMA UFFICIALE – CHRISTMAS MAGIK 2025/2026

14 dicembre 2025 – Ore 19:00
Spettacolo di Magia "Mago Marvin"
Un appuntamento dedicato alle famiglie, tra illusioni, divertimento e interazione con il pubblico.

21 dicembre 2025 – Ore 19:00
Retrò Circus "Monè Monè"
Uno spettacolo di cabaret circus che unisce comicità, atmosfera retrò e performance artistiche di grande impatto.

28 dicembre 2025 – Ore 19:00
"ABA the Illusionist"
Un'esibizione di magia e illusionismo capace di sorprendere e coinvolgere spettatori di tutte le età.

4 gennaio 2026 – Ore 19:00
"Musical Magical Christmas"
Un music show natalizio che combina visual art, acrobazie e magia.
Evento organizzato da Ideando ADV Srl con il contributo del Comune di Trani.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a vivere l'atmosfera del Natale attraverso spettacoli di qualità, pensati per creare momenti di comunità, condivisione e magia.
  • Natale
Altri contenuti a tema
Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Vita di città Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Un dono prezioso destinato a chi farà in tempo a prenotarsi entro il 12 dicembre e fino a esaurimento dei posti disponibili
Maldarizzi Automotive illumina la città di Bari donando l’albero di Natale  Speciale Maldarizzi Automotive illumina la città di Bari donando l’albero di Natale  Ieri l'accensione in Piazza dell’Odegitria, ai piedi della Cattedrale di San Sabino
Christmas Party: la magia del cantautorato italiano a Palazzo delle Arti Beltrani Christmas Party: la magia del cantautorato italiano a Palazzo delle Arti Beltrani La Tienamente Band sabato 6 dicembre apre le porte alle festività
Il Gruppo Scout Trani 1 presenta la seconda edizione del “Villaggio di Babbo Natale” Il Gruppo Scout Trani 1 presenta la seconda edizione del “Villaggio di Babbo Natale” In programma il 6 dicembre sul piazzale antistante il Comune
La Magia delle Letterine di Natale: un'iniziativa per i più piccoli e il commercio di vicinato Attualità La Magia delle Letterine di Natale: un'iniziativa per i più piccoli e il commercio di vicinato Il Distretto Urbano del Commercio di Trani coinvolge i negozi locali in un progetto natalizio dedicato ai bambini fino a 10 anni
Un Canto di Natale: "Le Vie del Natale" a Trani si accendono con il capolavoro di Dickens Un Canto di Natale: "Le Vie del Natale" a Trani si accendono con il capolavoro di Dickens A Palazzo delle Arti Beltrani dal 5 al 7 dicembre va in scena lo spettacolo teatrale per famiglie
Un Natale da favola: l’evento di Prisma Store che sabato ha fatto sognare grandi e piccini Speciale Un Natale da favola: l’evento di Prisma Store che sabato ha fatto sognare grandi e piccini L’iniziativa - nel centro di Barletta - inaugura la stagione delle feste con musica, spettacoli e un’atmosfera da fiaba
Trani si prepara al Natale 2025: al via l’indagine per le luminarie Enti locali Trani si prepara al Natale 2025: al via l’indagine per le luminarie Il Comune cerca operatori per il noleggio, installazione e manutenzione degli addobbi natalizi
Brio Volley Academy Trani : bilancio di novembre tra crescita tecnica e traguardi di squadra
12 dicembre 2025 Brio Volley Academy Trani : bilancio di novembre tra crescita tecnica e traguardi di squadra
Ordine dei Medici Bat, a Trani il Giuramento di Ippocrate e il riconoscimento per i 50 anni di laurea
12 dicembre 2025 Ordine dei Medici Bat, a Trani il Giuramento di Ippocrate e il riconoscimento per i 50 anni di laurea
Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità
12 dicembre 2025 Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità
Oggi in Biblioteca presentazione di "Lumen " di Antonella Maddalena
12 dicembre 2025 Oggi in Biblioteca presentazione di "Lumen" di Antonella Maddalena
Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io " nel ricordo di Walter Leggieri
12 dicembre 2025 Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io" nel ricordo di Walter Leggieri
Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste
12 dicembre 2025 Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste
Un banco per la Tanzania: la missione della assoiazione Orizzonti di Trani
12 dicembre 2025 Un banco per la Tanzania: la missione della assoiazione Orizzonti di Trani
A Trani concerto di beneficenza, “Natale in Armonia e in Armonie“
12 dicembre 2025 A Trani concerto di beneficenza, “Natale in Armonia e in Armonie“
Flavia Anania nominata Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani: subentra a Silvana D’Agostino
11 dicembre 2025 Flavia Anania nominata Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani: subentra a Silvana D’Agostino
A Beppe Nugnes l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
11 dicembre 2025 A Beppe Nugnes l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.