Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia

PROGRAMMA UFFICIALE – CHRISTMAS MAGIK 2025/2026

Torna anche quest'anno "Christmas Magik", la rassegna natalizia dedicata alla magia, allo spettacolo e all'intrattenimento per tutta la famiglia. Giunta alla quarta edizione, l'iniziativa si è ormai affermata come uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, registrando negli anni un ottimo riscontro di pubblico e diventando un punto di riferimento per le festività in città.La manifestazione propone spettacoli interamente gratuiti, pensati per coinvolgere bambini, famiglie e amanti della magia, del circo e della musica. Quattro serate speciali con artisti di grande talento, capaci di creare un clima di festa e meraviglia.14 dicembre 2025 – Ore 19:00Spettacolo di Magia "Mago Marvin"Un appuntamento dedicato alle famiglie, tra illusioni, divertimento e interazione con il pubblico.21 dicembre 2025 – Ore 19:00Retrò Circus "Monè Monè"Uno spettacolo di cabaret circus che unisce comicità, atmosfera retrò e performance artistiche di grande impatto.28 dicembre 2025 – Ore 19:00"ABA the Illusionist"Un'esibizione di magia e illusionismo capace di sorprendere e coinvolgere spettatori di tutte le età.4 gennaio 2026 – Ore 19:00"Musical Magical Christmas"Un music show natalizio che combina visual art, acrobazie e magia.Evento organizzato da Ideando ADV Srl con il contributo del Comune di Trani.La cittadinanza è invitata a partecipare e a vivere l'atmosfera del Natale attraverso spettacoli di qualità, pensati per creare momenti di comunità, condivisione e magia.