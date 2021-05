Torna dall'1 giugno la sosta a pagamento nella zona di Colonna

Com'è noto, sarà ancora l'Amet spa a gestire il servizio cittadino di parcheggio a pagamento, almeno fino al 31 dicembre prossimo, come si sottolineava in una determina dirigenziale dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile (la 239 del 31 dicembre 2020), con cui si concedeva una proroga di un anno all'Azienda.



Nel giugno 2020 era stato prorogato il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento a cura dell'Amet SpA fino al 31 dicembre 2020; il 3 dicembre scorso, come si ricorderà, l'amministrazione comunale con una delibera di giunta "al fine di perseguire una più razionale gestione del sistema delle soste e dei parcheggi nel Comune di Trani – si leggeva nella determina - ha acquisito la proposta del Dirigente dell'Area Urbanistica all'esito dell'istruttoria condotta dallo stesso Dirigente, che ha individuato quale Operatore Economico Proponente, nell'ambito di "Finanza di progetto" art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., "Costituendo RTI – Società No Problem Parking s.p.a. – Società SI.GE.A. s.r.l. con sede in Napoli in via Cornelia dei Gracchi nr. 28/C, per la "Progettazione, realizzazione e gestione in concessione di Sistema Integrato della Sosta; tale scelta è stata recepita in sede di aggiornamento della programmazione delle opere pubbliche, approvata dal consiglio comunale in data 30 dicembre 2020; nel corso della stessa seduta consiliare, in sede di ricognizione delle società partecipate dall'ente, è stato acclarato che per la società controllata Amet spa non ricorrono le condizioni per procedere ad affidamenti in house, non essendo stata nemmeno avviata la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Anac".



In attesa che il "nuovo modello gestionale venga attuato, previo esperimento delle relative procedure di gara, è stato ritenuto "necessario ed opportuno approvare una proroga tecnica di dodici mesi a partire dall'1 gennaio 2021 del Contratto di Servizio con l'Amet spa e relativo alla gestione del servizio di sosta a pagamento, in quanto di fondamentale importanza per la collettività". Questo "nelle more della nomina del nuovo Gestore, con facoltà, decorsi i primi sei mesi, di recedere anticipatamente preavviso di almeno sessanta giorni".



E' di oggi, intanto, la notizia che sono entrate in servizio da oggi altre 10 unità nel Corpo di Polizia Locale e lo saranno per i prossimi 6 mesi: si tratta di agenti, attinti dalla graduatoria del Comune di Ruvo, saranno dedicati ai servizi di controllo sul territorio, quanto mai essenziali in vista della stagione estiva.

Torna da martedì 1 giugno la sosta a pagamento sugli stalli delimitati dalle strisce blu sul lungomare Cristoforo Colombo, piazzale Marinai d'Italia a Colonna, Monastero e dintorni, un tratto nei pressi di via Pola, fino a via Palermo, per circa 120 stalli, servizio che durerà fino al primo settembre prossimo con il pagamento del relativo parcheggio mediante parcometri, e il controllo con l'impiego degli ausiliari della sosta.