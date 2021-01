Torna il maltempo sulla Puglia, previsti pioggia e vento

La Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per la giornata di oggi

Torna il maltempo sulla Puglia. Da stamattina alle 8 e per le successive 12 ore previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante ionico e settore centrale della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse sul resto del territorio, con quantitativi cumulati deboli. Per tutta la giornata invece ci saranno venti forti, dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca.La Protezione Civile ha diramato per questo motivo una allerta meteo gialla.