Natalonga 2025 - II Memorial "M.Cignarelli" Trani
Torna Natalonga, a Trani tra tutela e cura della natura e tanto sport

Tenutasi il 24 agosto la seconda edizione del Memorial "prof. M. Cignarelli" sulle acque tranesi

Trani - martedì 26 agosto 2025 7.26
Tanto sport, tanto entusiasmo e soprattutto una grande ambizione: continuare a valorizzare la "baia senza nome", potremmo riassumere così l'intento e lo svolgimento di Natalonga, l'iniziativa, quest'anno alla sua seconda edizione, in memoria del Professor Mauro Cignarelli ospitata presso il lido AMNI nella mattinata di domenica 24 agosto.

All'organizzazione del "2° Memorial prof. M. Cignarelli", vero evento sportivo, ha partecipato l'Associazione "prof. Mauro Cignarelli" ODV-ETS, insieme ai delegati regionali della FIN (Federazione Italiana Nuoto) Ruggiero Messina e Lorenc Feleqi. La manifestazione ha visto la partecipazione di 100 atleti lungo un percorso a quadrilatero di 2.500 m. nello splendido scenario della baia senza nome compresa tra Villa Comunale, penisola di Colonna e Lungomare Cristoforo Colombo. La partenza e l'arrivo hanno avuto come riferimento le acque del Lido ANMI, Capo Colonna. Alla competizione hanno preso parte anche campioni di livello mondiale, tra questi: Venere Altamura, podio degli 800 metri stile libero ai recenti World Aquatics Championship 2025 a Singapore e Daniel Douglas Di Pierro, nuotatore di ultra maratona nativo di Bisceglie, quest'anno scelto come testimonial del 2° Memorial, che intervenendo ai nostri microfoni prima di scendere in gara si è detto «soddisfatto e carico per una giornata che promette davvero bene».

Ad intervenire ai nostri microfoni è stato anche Antonio Sasso, responsabile dell'associazione intitolata al Prof. Mauro Cignarelli che ancora una volta ribadisce gli obiettivi e le finalità della manifestazione: «Non è solo un evento commemorativo e sportivo, è anche un evento per la città, per valorizzare questa baia senza nome, che vorremmo dedicare al Professor Cignarelli. Era la baia dove lui stesso nuotava. Vogliamo valorizzarla, in passato ha vissuto momenti di grande degrado, voglio ricordare ad esempio 7 anni fa Goletta Verde che ci bollava come uno dei luoghi più inquinati d'Italia. 7 anni fa intervenimmo per far pulire i 2 canaloni di scolo, ma ora ce bisogno di una manutenzione e di difendere la costa dalle mareggiate. Vorremmo una barriera sommersa contro le mareggiate e vorremmo ripopolare la baia. Vorremmo fare della baia un'oasi marina protetta regionale».

L'edizione 2025 della Natalonga ha avuto quest'anno ottantasei iscritti ufficiali, tutti appassionati di discipline acquatiche che in Puglia sono molti, oltre 8.000 i tesserati alla Federazione Italiana Nuoto: il vincitore nella categoria maschile è stato Stefano Di Renzo, in quella femminile Venere Altamura ambedue della società Sport Project Bari SSD. La gara è stata preceduta dalla nuotata degli "Amici di Mario", il gruppo storico di nuotatori ibernisti che si formò in città sull'esempio del Professore Cignarelli, che ricordiamo essere stato oltre che un accademico anche un appassionato nuotatore, noto per le sue traversate della baia. Il gruppo si è cimentato in un percorso di 1000 metri, partendo dal lido AMNI. Un evento capace di coinvolgere molti spettatori tra appassionati recatisi lì per assistere e bagnanti incuriositi dallo spettacolo. Il tutto ci ricorda ancora una volta ricorda come il binomio sport e natura sia indispensabile per l'essere umano, al pari dell'importanza che ha la cura per qui luoghi magici che ci circondano sul pianeta.
