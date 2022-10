Torre Dieciventi, due sorelle con l’amore per l’olio e la tradizione

6 foto Torre Dieciventi

L'amore per la propria terra può diventare più forte di qualsiasi richiamo. Così dagiunge una bella storia che si collega alle tradizioni del nostro territorio, con la passione per il lavoro e con una famiglia unita e forgiata sull'agricoltura da diverse generazioni.Sono i valori che ispirano l'aziendafondata nel 2018 da, due sorelle che, concluso il loro percorso di studi, hanno scelto di restare lì dove tutto è nato e di proseguire la tradizione di famiglia ad Orta Nova, vicinissima alla loro amata Cerignola, ai piedi del. Una scelta di vita, un ritorno alle origini, il coronamento di un sogno da bambine: seguire le orme del nonno così abile e buono per creare una realtà forte del passato e con lo sguardo proteso al futuro.«Il nome dell'azienda è un omaggio proprio a, che ha trasmesso in noi l'ispirazione alla vita nei campi, dura ma gratificante, votata alla produzione di eccellenze» raccontano le due sorelle, che hanno scelto di restare nei luoghi della loro infanzia.Insieme ai loro mariti Alessandro e Francesco, guidate dall'esperienza e dalla caparbietà di papà Pasquale, hanno deciso di dare linfa alla vocazione di famiglia e di fondare un'azienda giovane e dinamica che tuttavia ha ereditato un grandeda uomini che hanno dedicato una vita all'agricoltura, affermandosi nel settore. Un evocativo passaggio di testimone tra generazioni. Un gioco di squadra vincente, nella vita e sul lavoro.Situata nel cuore del basso Tavoliere delle Puglie, l'azienda Don Umberto, su trenta ettari di terreno, coltiva principalmente vite e ulivi, produce olio e vino Primitivo, due nobili tipicità del "" apprezzate in tutto il mondo. Nel 2022 la grande svolta: nasce il brandche propone sul mercato proprio l'olio extravergine di oliva, prodotto di punta della casa, rigorosamente a chilometro zero.Dalle olive coltivate con dedizione nei terreni di famiglia, si passa poi alla raccolta e alla spremitura, con un metodo che abbina le tradizionali macine in pietra alla centrifugazione a freddo, preservando tutte le peculiarità organolettiche ed esaltando il gusto dell', delizioso e genuino.Una filiera corta dunque seguita passo dopo passo, in un'azienda a conduzione familiare che sfugge all'assillo di produrre necessariamente grandi quantità ma con la ferma convinzione che i particolari fanno la differenza per un extravergine superiore e inconfondibile. È la filosofia di "Don Umberto": il rispetto della terra, della natura e del ciclo delle stagioni. Solo così si può ottenere un prodotto di, obiettivo che l'azienda persegue con competenza e passione.Torre Dieciventi è la prosecuzione di un cammino che parte da lontano e prevede nuovi, ambiziosi progetti. Sempre, però, con una costante: il lavoro quotidiano, amorevole e sapiente, unica via per l'Per info e contatti:Telefono 3279227135Email info@dieciventi.it Sito web www.dieciventi.it Instagram/Facebook torredieciventi