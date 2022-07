Travolto da un regionale in partenza per Foggia



Sul posto, oltre il 118, sono intervenuti anche Polizia e Carabinieri: a quest'ultimi toccherà il compito di ricostruire con esattezza l'esatta dinamica. La circolazione ferroviaria è rimasta completamente bloccata per diverse ore prima dell'arrivo dell'Autorità Giudiziaria.



Nel dettaglio i convogli interessati dai disagi: Il treno FA 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08) è fermo dalle ore 8:51 a Molfetta.

Il treno FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55) è fermo dalle ore 9:02 a Giovinazzo.

Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) è fermo dalle ore 8:38 tra Bisceglie e Trani.

Un tragico incidente si è verificato nella mattina di giovedì 21 luglio alla stazione di Trani alle ore 8.38.Un uomo di 50anni mentre si apprestava a salire su un treno regionale in partenza diretto a Barletta è rimasto incastrato nelle porte in fase di chiusura, è così caduto sui binari venendo trascinato dal convoglio. Vane le sue richieste di aiuto. All'arrivo dei sanitari sul posto per il malcapitato non c'era più nulla da fare.