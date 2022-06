Tranensis: i tranesi turisti a Trani, ottima la prima!

E non si venga a dire: ma sempre a finire che uno va in giro e poi non conosce le bellezze e la storia della propria città! Nessuna scusa, da Tranensis in poi: l'idea di rendere i cittadini turisti e soprattutto conoscitori della propria città si è rivelata alla prima occasione davvero vincente.Una ventina infatti i partecipanti alla prima delle tre escursioni previste in giro per il centro storico. Un obiettivo importante soprattutto se si tiene conto del fatto che il tour era a pagamento, contenuto ma pur sempre a pagamento (cinque euro a testa).A raccontare le prime tappe del giro per la città è stato un veterano delle guide tranesi, conosciuto però in tutta Italia per le sue competenze, tanto da aver avuto due anni fa il riconoscimento di miglior tour leader d'Italia per Boscolo tours, Gabriele Pace.La sensazione diffusa e bella è stata quella della sorpresa di fronte alla quale i partecipanti hanno scoperto quanto ricca, importante, prestigiosa, e anche curiosa e divertente, fosse la storia di Trani, narrata attraverso i suoi vicoli, le sue piazze, i suoi palazzi, le sue chiese.Prossimo appuntamento sabato 26 giugno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3467455706 o collegarsi con le pagine social Tranensis su Facebook e Instagram.