Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis

A Trani sta per diventare realtà la nuova rotatoria all'incrocio tra via Malcangi, viale De Gemmis e corso Don Luigi Sturzo, un intervento atteso da anni che manderà in pensione l'attuale impianto semaforico e il relativo sistema photored per il rilevamento delle infrazioni. L'opera, del valore di circa 157mila euro, rientra tra gli oneri di urbanizzazione della società Constructa s.r.l., già realizzatrice delle vicine torri residenziali. L'apertura della rotatoria avverrà in contemporanea con l'inaugurazione del nuovo parco pubblico adiacente, un'area verde di circa 6.000 metri quadrati.Questo intervento è fondamentale per migliorare la viabilità in uno dei punti più trafficati della città, specialmente nell'attuale periodo critico dovuto alla chiusura del Ponte Lama. I lavori prevedono anche la completa bitumazione di viale De Gemmis e di corso Don Luigi Sturzo, fino all'incrocio con via Bari. La scelta dell' Amministrazione è orientata a sostituire progressivamente i semafori con le rotatorie. Sebbene i dati del 2024 mostrino un calo delle multe grazie al photored , le rotatorie sono considerate strutturalmente più sicure ed efficienti. Secondo l'amministrazione, queste infrastrutture riducono il rischio di incidenti gravi, migliorano la fluidità del traffico riducendo soste e ripartenze, con benefici anche in termini di minori consumi ed emissioni inquinanti. Inoltre, a differenza dei semafori, non sono soggette a blackout. Tuttavia il photored non andrà in pensione, la Polizia Locale valuterà la possibilità di ricollocare il sistema rimosso in un altro incrocio cittadino.