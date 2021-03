Trani Autism Friendly, pubblicato avviso per partecipare al progetto d'inserimento lavorativo e formativo

Nella sezione Avvisi del sito Istituzionale del Comune di Trani è stato pubblicato l'avviso pubblico per la partecipazione al progetto di inserimento lavorativo e formativo sperimentale nell'ambito del progetto "Trani Autism Friendly".Il progetto si sostanzierà nella sperimentazione di inserimenti lavorativi e formativi presso i punti vendita del gruppo Megamark SpA di persone con disturbo dello spettro autistico. Come si ricorderà il gruppo Megamark aveva formulato all'Amministrazione comunale la propria disponibilità a sperimentare l'iniziativa presso le proprie attività commerciali e punti vendita nel territorio di Trani. La richiesta, che aveva trovato immediata adesione da parte dell'Amministrazione Comunale, è stata disciplinata da un apposito protocollo di intesa tra il Comune di Trani, la Asl Bt e la Megagest S.r.l. (gruppo Megamark SpA).A distanza di poche settimane, è stato pubblicato l'avviso: tutti i soggetti interessati (genitori, tutori delle persone con disturbo dello spettro autistico) potranno presentare apposita domanda di partecipazione al progetto entro la data del 18 aprile 2021. La richiesta di adesione dovrà essere avanzata unicamente in via telematica all'indirizzo mail taf@comune.trani.bt.it , utilizzando il modello allegato nell'avviso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.L' avviso, in questa prima sperimentale fase, è rivolto a persone speciali con spettro autistico verbale con autonomie funzionali adattive compatibili con le mansioni da svolgere presso i punti vendita individuati. Tutte le candidature saranno valutate, in ordine alla compatibilità funzionale con le specificità del progetto di inserimento lavorativo e formativo, dalle responsabili del C.A.T. (Centro Territoriale per l'Autismo) dell'Asl BT. L'inserimento lavorativo e formativo sperimentale avrà durata minima di tre mesi con l'attribuzione delle mansioni di commesso presso i punti vendita e non comporterà alcun obbligo di assunzione da parte del gruppo Megamark. I candidati devono essere, alla data di pubblicazione dell'avviso, utenti del C.A.T.(Centro Territoriale per l'Autismo) dell'Asl BT e di età preferibilmente compresa tra i diciassette ed i ventidue anni. Le domande verranno ricevute dal referente istituzionale del Trani Autism Friendly e selezionate con il supporto delle responsabili del C.A.T. (Centro Territoriale per l'Autismo) dell'Asl BT come già sopra specificato."Con la pubblicazione dell'avviso pubblico – spiega il vice sindaco Fabrizio Ferrante, referente istituzionale del Trani Autism Friendly – diamo avvio alla fase operativa del progetto. In questa prima fase è stato opportuno concentrare le caratteristiche dei potenziali candidati tenendo presenti le dinamiche quotidiane dei punti vendita il gruppo Megamark e le eventuali sollecitazioni ambientali. In seguito valuteremo la possibilità di ampliare la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari del progetto. Siamo convinti che questo sia solo l'inizio di una fase nuova per la nostra comunità. Mi auguro che anche altri soggetti possano seguire l'esempio del gruppo Megamark promuovendo attività di inclusione simili. Ci rende orgogliosi la circostanza dell'avvenuta pubblicazione di questo avviso in coincidenza con la festa dei papà e a poche settimane dalla giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo".