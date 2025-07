Trani celebra l’arte: prosegue la mostra per i 25 anni dell’associazione Lacarvella

Prosegue la mostra espositiva organizzata dall'associazione culturale Lacarvella, che quest'anno festeggia 25 anni di attività al servizio dell'arte e della promozione culturale.Allestita nella suggestiva cornice di Piazza Regia Udienza, a pochi passi dalla Cattedrale di Trani, la mostra sarà visitabile fino al 18 luglio, ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) dalle 19:00 alle 23:00. L'iniziativa, patrocinata dalla Città di Trani, sta attirando numerosi visitatori, attratti dalla qualità delle opere e dall'atmosfera coinvolgente.Espongono gli artisti Guglielmi Saverio, Alessandro Nesta, Fonte De Tullio e Princigalli Sabina, che attraverso i loro lavori raccontano un percorso fatto di tecnica, passione e identità personale. L'ingresso è gratuito, per garantire a tutti l'accesso alla bellezza e alla cultura.L'associazione, in questi 25 anni, si è distinta per la sua costante attività di valorizzazione del patrimonio artistico locale, diventando un punto di riferimento per molti talenti del territorio. La mostra attuale rappresenta non solo una celebrazione del passato, ma anche un invito a guardare con entusiasmo al futuro dell'arte a Trani.