Trani Consiglio Comunale 23 luglio 2025. Foto Tonino Lacalamita
Trani, convocato il Consiglio Comunale: focus su energia sostenibile, urbanistica e sanatoria di debiti fuori bilancio

Tredici punti all'Ordine del Giorno per l'adunanza del 27 novembre per approvare PAESC, IMU 2026 e Bilancio

Trani - sabato 22 novembre 2025 7.41
Il Consiglio Comunale di Trani è stato convocato in adunanza ordinaria dal Presidente Avv. Giacomo Marinaro, con una fitta agenda di tredici punti cruciali per la programmazione finanziaria e ambientale della città. La seduta è fissata per mercoledì 27 novembre 2025, alle ore 16:00 (prima convocazione), e in seconda convocazione per lunedì 1° dicembre 2025, alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo Palmieri. Le sedute saranno trasmesse in diretta streaming.

Energia, Urbanistica e Fisco: I Temi Caldi. L'Ordine del Giorno affronta temi che spaziano dalla sostenibilità ambientale alla pianificazione edilizia e fiscale:
  1. PAESC (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima): Il punto più rilevante è l'approvazione del PAESC, strumento fondamentale che definisce le strategie locali per la riduzione delle emissioni di CO2 e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
  2. IMU 2026: Il Consiglio sarà chiamato ad approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026.
  3. Urbanistica e Edilizia: Si discuterà l'approvazione di schemi di convenzione per il rilascio di permessi di costruire convenzionati (Art. 28 bis del D.P.R 380/2001) e la perimetrazione del comparto AS/4 (Zona di Recupero Territoriale), toccando temi sensibili della pianificazione urbanistica.
Bilancio e Conti Pubblici. Una parte significativa della seduta è dedicata alla ratifica di variazioni e all'allineamento dei conti in vista della chiusura dell'anno finanziario e della programmazione per il 2026:
  • Variazioni di Bilancio (Punti 3, 4, 5): Sono previste ben tre variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, incluse la ratifica di due delibere di Giunta adottate in via d'urgenza (Art. 175, comma 4 del TUEL).
  • Diritto allo Studio: Approvazione del Piano Comunale per il Diritto allo Studio per l'annualità 2026.
  • Acquisti e Forniture: Aggiornamento del Programma Triennale degli Acquisti, Forniture e Servizi 2025/2027.
Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio
Come consuetudine, sono iscritte all'Ordine del Giorno diverse proposte per il riconoscimento di debiti fuori bilancio (Punti 11, 12, 13, 14), come richiesto dall'Art. 194 del TUEL. Questi debiti derivano principalmente da sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale (incluse sentenze della Corte d'Appello di Bari e del Tribunale Civile di Lecce).

Infine, il Consiglio dovrà deliberare l'acquisizione e accettazione nel patrimonio indisponibile di un immobile in Via Tasselgardo, oggetto di una proposta di transazione. I Consiglieri hanno tempo fino al secondo giorno precedente la prima convocazione per presentare eventuali emendamenti alle proposte.
