Ordinazione Presbiteriali per i Diaconi Castagnaro e Pellizzieri. <span>Foto Credits</span>
Ordinazione Presbiteriali per i Diaconi Castagnaro e Pellizzieri. Foto Credits
Religioni

Trani in Festa: l'08 novembre Ordinazione Presbiterale per i Diaconi Michele Pio Castagnaro e Francesco Paolo Pellizzieri

Sabato alle ore 16:00, la solenne celebrazione in Cattedrale presieduta dall'Arcivescovo Mons. D’Ascenzo, preceduta dalla veglia di preghiera diocesana

Trani - venerdì 7 novembre 2025 Comunicato Stampa
Sabato 8 novembre 2025, a Trani, nella Cattedrale, alle ore 16.00, durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, i diaconi Michele Pio Castagnaro e Francesco Paolo Pellizzieri saranno ordinati presbiteri. La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta televisiva su Easy Tv, canale 81. In preparazione all'ordinazione presbiterale, venerdì 7 novembre, nella Cripta della Cattedrale di Trani, allo ore 20.00, si terrà una veglia di preghiera diocesana presieduta dall'Arcivescovo

Michele Pio Castagnaro è nato a San Giovanni Rotondo il 28 marzo 1998. Cresciuto nella parrocchia Buon Pastore di Barletta, attualmente presta servizio come collaboratore parrocchiale nella parrocchia Spirito Santo di Trani. Ha compiuto l'intero percorso formativo presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" di Molfetta, frequentando l'anno propedeutico e i sei anni di formazione. Ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese – Istituto Regina Apuliae di Molfetta. Dal 1° settembre è collaboratore parrocchiale della parrocchia Spirito Santo in Trani e anche presso l'Ufficio amministrativo diocesano.

Francesco Paolo Pellizzieri è nato a Barletta il 22 aprile 1998 e proviene dalla parrocchia Sant'Andrea Apostolo. Dopo aver frequentato il Liceo Psico-Pedagogico di Trani e conseguito la maturità, ha intrapreso il cammino verso il sacerdozio presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" di Molfetta, dove ha svolto gli studi teologici. Il suo servizio pastorale lo ha visto impegnato dapprima come collaboratore nella parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, poi nella parrocchia Santa Chiara di Trani. Dal 1° settembre è collaboratore parrocchiale nella parrocchia Santissimi Matteo e Nicolò.
Ordinazione Presbiterale
Ordinazione Presbiterale
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando L'Arcivescovo D'Ascenzo invia il messaggio di benedizione al summit sulla mistica coratina
XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani Oggi presso la Parrocchia San Magno dalle ore 09:00
“Io sono una missione”: a Trani la partita di calcio per la festa della Chiesa diocesana “Io sono una missione”: a Trani la partita di calcio per la festa della Chiesa diocesana Stasera alle 20:00 presso la Parrocchia Angeli Custodi
L'Arcidiocesi di Trani organizza il Convegno Pastorale Diocesano: "Io sono una missione" L'Arcidiocesi di Trani organizza il Convegno Pastorale Diocesano: "Io sono una missione" Appuntamenti dal 17 al 21 ottobre guidati dall'Arcivescovo D'Ascenzo e da padre Albanese
La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire Oggi l'iniziativa per il quotidiano cattolico con una pagina speciale. L'Arcivescovo: "Uno sguardo di speranza sulla storia"
Quattordici anni di sacerdozio per Mons.Natale Albino, orgoglio tranese Quattordici anni di sacerdozio per Mons.Natale Albino, orgoglio tranese Dal primo ottobre 2011 al servizio del Vangelo. La città di Trani si unisce con affetto alla gioia per l'anniversario del suo concittadino
Arcidiocesi di Trani: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato Arcidiocesi di Trani: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 sarà celebrata in concomitanza con il Giubileo dei migranti e del mondo missionario
Il martirio di Padre Di Bari illumina l'Ottobre Missionario della Diocesi di Trani Il martirio di Padre Di Bari illumina l'Ottobre Missionario della Diocesi di Trani Nel 25° anniversario della sua uccisione in Uganda, un mese di iniziative tra messe, una mostra e la presentazione di un libro
"PreveniAMO ": Orizzonti e Croce Rossa lanciano a Trani la giornata dedicata alla prevenzione maschile
7 novembre 2025 "PreveniAMO": Orizzonti e Croce Rossa lanciano a Trani la giornata dedicata alla prevenzione maschile
Un’isola, mille emozioni: si conclude l'Erasmus a La Réunion per l’I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio
7 novembre 2025 Un’isola, mille emozioni: si conclude l'Erasmus a La Réunion per l’I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio
Bontà Divine, l’eccellenza del territorio tra tradizione, accoglienza e piatti pronti
6 novembre 2025 Bontà Divine, l’eccellenza del territorio tra tradizione, accoglienza e piatti pronti
Castel del Monte fuori dalla top 30 dei monumenti più visitati in Italia, Flavio Civita: «Manca la progettualità»
6 novembre 2025 Castel del Monte fuori dalla top 30 dei monumenti più visitati in Italia, Flavio Civita: «Manca la progettualità»
Protocollo operativo tra Asl e Prefettura: più sicurezza nelle strutture sanitarie della BAT
6 novembre 2025 Protocollo operativo tra Asl e Prefettura: più sicurezza nelle strutture sanitarie della BAT
Nomina degli scrutatori per le Regionali: dura intervista in esclusiva ad Antonio Corraro (Etica e Politica)
6 novembre 2025 Nomina degli scrutatori per le Regionali: dura intervista in esclusiva ad Antonio Corraro (Etica e Politica)
È già Natale in città: la magia comincia a Barletta da Prisma Store
6 novembre 2025 È già Natale in città: la magia comincia a Barletta da Prisma Store
Opera Don Uva, un convegno sulla gestione ospedale-territorio del paziente dislipidemico a Bisceglie
6 novembre 2025 Opera Don Uva, un convegno sulla gestione ospedale-territorio del paziente dislipidemico a Bisceglie
PreveniAMO: a Trani una giornata dedicata alla prevenzione maschile
6 novembre 2025 PreveniAMO: a Trani una giornata dedicata alla prevenzione maschile
Elezioni Regionali 2025: il Comune ha pubblicato l'elenco degli scrutatori
6 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025: il Comune ha pubblicato l'elenco degli scrutatori
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.