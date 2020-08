"Trani in mongolfiera" rinviato a causa del forte vento

L'Associazione Turistico Culturale Incanto organizzatrice dell'Evento Trani in Mongolfiera trasmette quanto comunicato dal Consorzio Landing on Souht Italy, in qualità di compagnia aerea qualificata, incaricata, all'innalzamento di tre mongolfiere ancorate per dei voli vincolati nelle giornate del 28-29-30 agosto 2020 "Le previsioni Meteo in nostro possesso indicano, nei tre giorni selezionati, la presenza di forte caldo e soprattutto di forte vento, da 10 a 20 nodi (20-40 km/h), in particolar modo negli orari in cui le mongolfiere dovrebbero operare. Considerando che le mongolfiere per i voli vincolati posso operare al massimo con 5 nodi ci vediamo costretti, per ragioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli, ad annullare e rinviare l'evento a data successiva al 11/12/13 settembre 2020.Ci scusiamo per il disagio, ma la sicurezza del personale di bordo, di terra e soprattutto dei passeggeri è alla base dell'azione intrapresa dalla Compagnia Landing on South Italy".