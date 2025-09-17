Bus elettrici
Bus elettrici
Vita di città

Trani inaugura tre nuovi scuolabus elettrici per un trasporto scolastico più green

Grazie al finanziamento regionale e all’impegno di AMET

Trani - mercoledì 17 settembre 2025 17.57
Questa mattina, mercoledì 17 settembre, in piazza Plebiscito si è tenuta la presentazione ufficiale dei 3 nuovi scuolabus elettrici che andranno a rafforzare il parco mezzi di AMET, destinati al trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

I mezzi, totalmente elettrici e a impatto ambientale zero, sono stati ottenuti dal Comune di Trani grazie a un finanziamento regionale e concessi in usufrutto gratuito ad AMET per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico.

La fornitura, curata dalla ditta Ristè S.r.l., comprende anche le infrastrutture di ricarica, come previsto dal capitolato di gara. Alla cerimonia di presentazione erano presenti rappresentanti regionali, comunali e del management AMET, a testimonianza dell'impegno condiviso per un trasporto sempre più sostenibile e vicino alle esigenze delle famiglie.
  • Amet
Altri contenuti a tema
Trani investe nella mobilità green: arrivano tre nuovi scuolabus elettrici Attualità Trani investe nella mobilità green: arrivano tre nuovi scuolabus elettrici Mercoledì 17 settembre la presentazione in piazza Plebiscito
Trasporto pubblico gratuito per sei mesi, Amet smentisce: «È una truffa» Attualità Trasporto pubblico gratuito per sei mesi, Amet smentisce: «È una truffa» La municipalizzata smentisce la notizia e invita alla massima attenzione
Amet Trani denuncia una truffa on line: "Nessuna offerta di abbonamenti a 2 euro" Cronaca Amet Trani denuncia una truffa on line: "Nessuna offerta di abbonamenti a 2 euro" In rete una inserzione sponsorizzata a nome della società tranese
L'avv. Angelo Nigretti interviene sulla sosta a pagamento a Trani Inbox L'avv. Angelo Nigretti interviene sulla sosta a pagamento a Trani L'ex A.D. di Amet contesta il Sindaco su efficienza ed economicità del nuovo servizio, paventando danni per la città rispetto alla gestione pubblica
Amet Trani: titoli di viaggio gratuiti per invalidi civili e disabili Enti locali Amet Trani: titoli di viaggio gratuiti per invalidi civili e disabili L'iniziativa è resa possibile grazie allo stanziamento di fondi della Regione Puglia
31 Sosta a pagamento a Trani, ancora una settimana per l'avvio del servizio Attualità Sosta a pagamento a Trani, ancora una settimana per l'avvio del servizio Fino al 09 maggio disagi per il completamento della segnaletica orizzontale
1 Fit-Cisl Amet: «Il primo maggio è una festa che non ci appartiene più» Scuola e Lavoro Fit-Cisl Amet: «Il primo maggio è una festa che non ci appartiene più» Dura nota del sindacato dei lavoratori
È Vitantonio Dipace il nuovo Amministratore Delegato di Amet S.p.A. È Vitantonio Dipace il nuovo Amministratore Delegato di Amet S.p.A. "Avvieremo un dialogo aperto e costruttivo con tutte le istituzioni comunali, nell’interesse della collettività tranese"
Coppa Promozione, la Soccer Trani ipoteca il passaggio del turno: 0-6 al Don Uva
17 settembre 2025 Coppa Promozione, la Soccer Trani ipoteca il passaggio del turno: 0-6 al Don Uva
Alfonso Soldano e i "Suoni del Sud ", un trionfo a Trani per la "Fondazione Ciccolini "
17 settembre 2025 Alfonso Soldano e i "Suoni del Sud", un trionfo a Trani per la "Fondazione Ciccolini"
Nel cuore del Murattiano, Nugnes dedica a Bari un evento tra moda, design e ospitalità
17 settembre 2025 Nel cuore del Murattiano, Nugnes dedica a Bari un evento tra moda, design e ospitalità
Lavinia Group Trani: Karolina Pidhurska nuova schiacciatrice bianco-blu per la stagione 2025/26
17 settembre 2025 Lavinia Group Trani: Karolina Pidhurska nuova schiacciatrice bianco-blu per la stagione 2025/26
Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio
17 settembre 2025 Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio
L'arcivescovo ai Dialoghi di Trani con Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume
17 settembre 2025 L'arcivescovo ai Dialoghi di Trani con Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
17 settembre 2025 Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
Alla Baldassarre parte l'anno scolastico con una donazione senza precedenti
17 settembre 2025 Alla Baldassarre parte l'anno scolastico con una donazione senza precedenti
Crisi idrica anche nella BAT: "Oliveti e rischio con lo stop irriguo”
17 settembre 2025 Crisi idrica anche nella BAT: "Oliveti e rischio con lo stop irriguo”
Vigili del fuoco della Bat: “Il nostro contributo al cambiamento climatico ed alla salvaguardia degli ecosistemi”
17 settembre 2025 Vigili del fuoco della Bat: “Il nostro contributo al cambiamento climatico ed alla salvaguardia degli ecosistemi”
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.