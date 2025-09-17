Trani inaugura tre nuovi scuolabus elettrici per un trasporto scolastico più green

Questa mattina, mercoledì 17 settembre, in piazza Plebiscito si è tenuta la presentazione ufficiale dei 3 nuovi scuolabus elettrici che andranno a rafforzare il parco mezzi di AMET, destinati al trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.



I mezzi, totalmente elettrici e a impatto ambientale zero, sono stati ottenuti dal Comune di Trani grazie a un finanziamento regionale e concessi in usufrutto gratuito ad AMET per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico.



La fornitura, curata dalla ditta Ristè S.r.l., comprende anche le infrastrutture di ricarica, come previsto dal capitolato di gara. Alla cerimonia di presentazione erano presenti rappresentanti regionali, comunali e del management AMET, a testimonianza dell'impegno condiviso per un trasporto sempre più sostenibile e vicino alle esigenze delle famiglie.