"Trani InOnda", la Festa di Rai Radio 3: questa mattina conferenza stampa in Regione

Rai Radio3 torna a fare festa e lo fa con un evento speciale che, dal 9 all'11 giugno, inonderà di note, parole e musica la città di Trani. Gli appuntamenti in onda nei giorni della festa saranno un esempio dal vivo della qualità e della varietà del palinsesto di Radio3, che porterà sul palco programmi importanti nel campo dell'approfondimento culturale e dell'informazione (Tutta la città ne parla, Zazà, Fahrenheit, Expat) alternati a concerti, recital ed eventi teatrali.L'evento sarà presentato in conferenza stampa lunedì 5 giugno alle ore 10.30 presso la Sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (lungomare Nazario Sauro 33) a Bari.Interverranno:Michele Emiliano, presidente della Regione PugliaGianfranco Lopane, assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica Regione PugliaGrazia Di Bari, consigliera delegata per le Politiche culturali Regione PugliaAldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio Regione PugliaAmedeo Bottaro, sindaco di TraniLuca Scandale, direttore generale PugliapromozioneAndrea Montanari, direttore di Rai Radio3Francesco Longobardi, Direzione regionale Musei di PugliaTrani InOnda è promossa dalla Rai in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione attraverso fondi PO Puglia FESR-FSE 2014-2020. L'evento è organizzato in collaborazione con Direzione Regionale Musei Puglia e con il patrocinio della Città di Trani.