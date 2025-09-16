Trani investe nella mobilità green: arrivano tre nuovi scuolabus elettrici

Inizia un nuovo anno scolastico con una importante novità per quanto riguarda il trasporto pubblico locale.



Mercoledì 17 settembre alle ore 10.30 in piazza Plebiscito, nei pressi della sede di AMET saranno presentati gli ultimi 3 nuovi mezzi che andranno a comporre il rinnovatissimo parco mezzi dell'azienda, anche in questa circostanza ottenuti dal Comune di Trani mediante finanziamento regionale e che l'Ente ha poi concesso in usufrutto gratuito all'Amet per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico.



Si tratta di tre scuola bus elettrici per il trasporto di alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La ditta aggiudicataria della fornitura, la Ristè S.r.l., come da capitolato di gara, ha anche fornito le relative infrastrutture di ricarica.



Alla presentazione interverranno rappresentati regionali, comunali e rappresentanti del management di AMET.