Trani, la direzione strategica visita Pta ed ex ospedaletto

Una visita alle strutture territoriali di Trani e un incontro con il sindaco Amedeo Bottaro. Oggi la Direzione Strategica della Asl Bt ha voluto incontrare i referenti dei servizi territoriali presenti a Trani. "Abbiamo innanzitutto incontrato il sindaco Bottaro che ringrazio per la collaborazione costante mostrata anche nella gestione della campagna vaccinale contro il Covid - ha detto Tiziana Dimatteo - subito dopo abbiamo visitato i Presidio Territoriale e i servizi attivi presso l'ex ospedaletto"."Già i numeri delle attività svolte ci avevano messo in evidenza il fermento che caratterizza il presidio di Trani - ha aggiunto la Direttrice Generale - oggi abbiamo avuto modo di constatare di persona quanto il Pta sia un importante punto di riferimento per il territorio per le tantissime attività di assistenza che riesce a garantire. Tra i nostri principali obiettivi c'è sicuramente quello di puntare sull'assistenza territoriale e sui tanti percorsi, da quello diabetologico a quello della medicina dello sport passando per quello dermatologico, che oggi consentono già la reale presa in carico del paziente"."Anche l'ex ospedaletto è un luogo ricco di servizi - ha aggiunto la Dimatteo - ci sono importanti lavori in corso che si concluderanno già nei prossimi mesi e che porteranno ulteriore lustro a questo luogo e ai servizi di assistenza che garantisce. E' stata occasione questa per ringraziare l'ufficio di igiene per l'encomiabile lavoro svolto durante la campagna vaccinale".