Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste

Sabato 13 e Domenica 14 dicembre: in via Mario Pagano 244 (presso la Galleria Belmondo).

in via Mario Pagano 244 (presso la Galleria Belmondo). Domenica 21 dicembre: gran finale in Piazza della Repubblica.

Social Video 2 minuti Fiera di Natale 2025 a Trani Tonino Lacalamita

Non c'è Natale senza la magia dei mercatini. È questo il messaggio che arriva forte e chiaro dalla "Fiera di Natale", l'iniziativa dedicata all'artigianato, al modernariato e al vintage che, nel ponte dell'Immacolata, ha saputo portare a Trani il vero calore delle festività. Patrocinata dal Comune, la manifestazione ha registrato nei suoi primi tre giorni (6, 7 e 8 dicembre) un'ottima affluenza, trasformandosi in un punto di incontro capace di unire generazioni diverse. Circa una quindicina gli espositori arrivati da tutta la Puglia – Bari, Taranto, Lecce, Molfetta e Corato – che hanno messo in mostra pezzi unici, frutto di ingegno e creatività.L'aspetto più sorprendente dell'evento è stato il forte interesse dimostrato dai più giovani. In un'epoca dominata dal digitale, ragazzi e ragazze hanno affollato gli stand alla ricerca di un contatto con la "materia": vecchi dischi, fumetti e oggetti fatti a mano. «Più andiamo avanti con la tecnologia, più è bello riscoprire il passato: non c'è futuro senza passato», commentano soddisfatti gli organizzatori. Una tendenza confermata anche dagli espositori, colpiti dalla curiosità dei visitatori verso l'uncinetto, il cucito creativo e la bigiotteria artigianale: «Vedere cose fatte con le proprie mani affascina chi è abituato a schermi e smartphone. È una riscoperta del "saper fare"».L'iniziativa non è solo un momento commerciale, ma un'occasione culturale. «Questi mercatini danno lustro alla città, dimostrando che anche qui, come accade al Nord, possiamo creare eventi di qualità che valorizzano l'ingegno», sottolineano gli artigiani presenti. Il luogo coperto ha favorito l'affluenza, permettendo ai visitatori di immergersi tra le bancarelle in un clima accogliente e festoso, fondamentale per "sentire" davvero l'arrivo del Natale.Per chi si fosse perso la prima tappa, la magia continua. La Fiera di Natale tornerà ad animare la città con i seguenti appuntamenti, sempre dalle 09:00 alle 21:00: