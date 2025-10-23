Trani, laboratorio
Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab
Attualità

Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia

Attività gratuita per bambini e genitori guidata da Ramona Larosa. Inizio alle ore 17:30.

Trani - giovedì 23 ottobre 2025 7.44 Comunicato Stampa
HALLOWEEN COOKIE nel Family Lab Oggi alle ore 17:30, per bambini dai 5 ai 10 anni. Dolcetti, divertimento e tanta creatività per un pomeriggio da brivido! In vista della festa più spaventosa dell'anno, il Family LAB Trani propone un simpatico e gustoso laboratorio di cucina a tema Halloween, pensato per coinvolgere bambini e genitori insieme, creando un momento speciale di condivisione e gioco. L'incontro sarà guidato da Ramona Larosa, esperta in attività educative e laboratoriali, che accompagnerà le famiglie nella realizzazione di biscotti mostruosamente deliziosi, tra ragnatele di cioccolato, occhi dolci e zucche zuccherate.

Il laboratorio non è solo un'occasione per imparare ricette semplici e divertenti, ma anche un'opportunità per rafforzare il legame tra genitori e figli, stimolare la creatività dei più piccoli e vivere insieme la magia di Halloween in modo sano, educativo e... goloso! La partecipazione a tutte le iniziative del FAMILY LAB è GRATUITA, previa apposita iscrizione e verifica della disponibilità di posti. FAMILY LAB TRANI Via Caposele, N. 60 Tel. 0883 011094 Mail. familylabtrani@libero.it
"Halloween Cookie": al Family Lab
"Halloween Cookie": al Family Lab © Credits
  • Comune di Trani
